Женщина подала в суд на авиакомпанию за сломанный об мороженое зуб

Квинонес обратилась в суд через три месяца после того, как другая пассажирка подала иск против JetBlue, заявив, что она получила ожоги после того, как на нее пролили кружку с горячим чаем. В иске утверждалось, что на теле женщины остались шрамы, она испытывала муки и посттравматическое расстройство, добавили в People.