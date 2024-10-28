Женщина подала в суд на авиакомпанию за сломанный об мороженое зуб

Киара Квинонес подала в суд на авиакомпанию JetBlue, заявив, что во время полета ей подали настолько сильно замороженное мороженое, что она сломала об него зуб. Подробностями инцидента делится People.
Рейс 1907 следовал из Нью-Йорка в Париж. Женщина летела в столицу Франции вместе с возлюбленным. Клубничное мороженое Nightingale было подано как десерт. Пассажирка утверждает: ее не предупредили о том, что температура угощения «опасно низкая», а в его составе есть настолько твердые ингредиенты.
По словам Квинонес, она повредила корень верхнего левого резца, из-за травмы ей пришлось удалить зуб. Впоследствии ей понадобилось устанавливать имплант. В иске утверждается: халатность авиакомпании привела к «боли, мучениям и психическим страданиям», а также расходам на лечение.
Сумму возмещения ущерба установят присяжные.
Квинонес обратилась в суд через три месяца после того, как другая пассажирка подала иск против JetBlue, заявив, что она получила ожоги после того, как на нее пролили кружку с горячим чаем. В иске утверждалось, что на теле женщины остались шрамы, она испытывала муки и посттравматическое расстройство, добавили в People.