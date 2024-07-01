Женщина подала иск на бойфренда за то, что он не отвез в аэропорт

По сообщениям «жертвы» происшествия, она состояла с «обидчиком» в отношениях в течение шести лет, но до этого инцидента разногласия между ними никогда не возникали. Пострадавшая также отметила, что в результате она понесла многочисленные расходы, которые теперь намерена возместить за счет бывшего партнера. Однако судья Крисия Коуи (Krysia Cowie) заявила, что для того, чтобы соглашение привели в исполнение, необходимо было создать «юридически обязывающие отношения».