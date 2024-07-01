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Женщина подала иск на бойфренда за то, что он не отвез в аэропорт

Жительница Новой Зеландии утверждает, что бойфренд нарушил «устный контракт», из-за чего она пропустила свой рейс. Кто прав, а кто виноват, — решил арбитражный суд.

Источник: AP 2023

Жительница Новой Зеландии подала иск на своего партнера в арбитражный суд за нарушение «устного контракта». Женщина утверждает, что ее бойфренд, несмотря на обещания, не отвез ее в аэропорт, в результате чего она пропустила рейс и была вынуждена отложить поездку на один день.

По сообщениям «жертвы» происшествия, она состояла с «обидчиком» в отношениях в течение шести лет, но до этого инцидента разногласия между ними никогда не возникали. Пострадавшая также отметила, что в результате она понесла многочисленные расходы, которые теперь намерена возместить за счет бывшего партнера. Однако судья Крисия Коуи (Krysia Cowie) заявила, что для того, чтобы соглашение привели в исполнение, необходимо было создать «юридически обязывающие отношения».

Партнеры, друзья и коллеги постоянно заключают социальные соглашения, но маловероятно, что они могут быть юридически закреплены, если стороны не совершат какое-либо действие, демонстрирующее намерение соблюдать свои обещания. Когда друзья не выполняют своих обещаний, другой человек может понести финансовые последствия, но он не может получить компенсацию за эту потерю.

Крисия Коуи
судья

Коуи пришла к выводу, что характер обещаний был обычным обменом взаимными уступками в интимных отношениях, поэтому провинившийся партнер не обязан оплачивать расходы.

Хотя обещание было дано, оно является не контрактом, а частью повседневных соглашений о семейных и бытовых отношениях, которые не подлежат исполнению в арбитражном суде.

Крисия Коуи
судья

Кажется, что этот прецедент является еще одной причиной официально закрепить отношения. Кстати об этом, уже читали о том, как 88-летняя невеста вышла замуж за свою первую любовь?

Кристина Корчанова