Женщина подала иск на бойфренда за то, что он не отвез в аэропорт

Жительница Новой Зеландии подала иск на своего партнера в арбитражный суд за нарушение «устного контракта». Женщина утверждает, что ее бойфренд, несмотря на обещания, не отвез ее в аэропорт, в результате чего она пропустила рейс и была вынуждена отложить поездку на один день.
По сообщениям «жертвы» происшествия, она состояла с «обидчиком» в отношениях в течение шести лет, но до этого инцидента разногласия между ними никогда не возникали. Пострадавшая также отметила, что в результате она понесла многочисленные расходы, которые теперь намерена возместить за счет бывшего партнера. Однако судья Крисия Коуи (Krysia Cowie) заявила, что для того, чтобы соглашение привели в исполнение, необходимо было создать «юридически обязывающие отношения».
Партнеры, друзья и коллеги постоянно заключают социальные соглашения, но маловероятно, что они могут быть юридически закреплены, если стороны не совершат какое-либо действие, демонстрирующее намерение соблюдать свои обещания. Когда друзья не выполняют своих обещаний, другой человек может понести финансовые последствия, но он не может получить компенсацию за эту потерю.
Коуи пришла к выводу, что характер обещаний был обычным обменом взаимными уступками в интимных отношениях, поэтому провинившийся партнер не обязан оплачивать расходы.
Хотя обещание было дано, оно является не контрактом, а частью повседневных соглашений о семейных и бытовых отношениях, которые не подлежат исполнению в арбитражном суде.
Кажется, что этот прецедент является еще одной причиной официально закрепить отношения. Кстати об этом, уже читали о том, как 88-летняя невеста вышла замуж за свою первую любовь?
Кристина Корчанова