Женщина нашла жемчужину в моллюске, которого хотела съесть на ужин

Женщина поделилась, что купила пять килограммов морепродуктов на одном из рынков неподалеку от Бангкока еще в конце декабря. Она приготовила их на ужин и планировала съесть с рисом, однако в одной из раковин ей попалось несколько круглых объектов, один из которых был белого цвета.
Счастливица поехала в Бангкок, чтобы показать свою находку экспертам, которые и подтвердили подлинность драгоценности. Женщине попалась натуральная жемчужина вес которой составил 6,8 карата.
Она призналась, что обрадовалась заключению экспертов и получила специальный сертификат, однако сохранить жемчужину у себя ей не удастся, поскольку из-за финансовых трудностей она рассчитывает продать находку.