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15:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Женщина нашла жемчужину в моллюске, которого хотела съесть на ужин

53-летняя жительница Таиланда обнаружила настоящую жемчужину внутри раковины одного и моллюсков, которых она планировала приготовить на ужин. Об этом невероятном случае рассказало издание The Thaiger.

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Женщина поделилась, что купила пять килограммов морепродуктов на одном из рынков неподалеку от Бангкока еще в конце декабря. Она приготовила их на ужин и планировала съесть с рисом, однако в одной из раковин ей попалось несколько круглых объектов, один из которых был белого цвета.

Счастливица поехала в Бангкок, чтобы показать свою находку экспертам, которые и подтвердили подлинность драгоценности. Женщине попалась натуральная жемчужина вес которой составил 6,8 карата.

Она призналась, что обрадовалась заключению экспертов и получила специальный сертификат, однако сохранить жемчужину у себя ей не удастся, поскольку из-за финансовых трудностей она рассчитывает продать находку.

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