Женщина нашла жемчужину в моллюске, которого хотела съесть на ужин

Женщина поделилась, что купила пять килограммов морепродуктов на одном из рынков неподалеку от Бангкока еще в конце декабря. Она приготовила их на ужин и планировала съесть с рисом, однако в одной из раковин ей попалось несколько круглых объектов, один из которых был белого цвета.