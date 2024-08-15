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Женщина нашла потерянное обручальное кольцо спустя 61 год

Молодожены из Кентуки потеряли обручальное кольцо на собственной ферме. Спустя 61 год, пропажу удалось обнаружить при достаточно необычных обстоятельствах.

Молодожены из Кентуки, Барбара и Грегори Сирси, потеряли обручальное кольцо всего через два месяца после свадьбы в 1963 году. По возвращении из свадебного путешествия они сажали дерево на собственной ферме, когда Грегори заметил пропажу. Все эти годы, несмотря на поиски, кольцо оставалось незамеченным.

Спустя 61 год после этого случая, вдовствующая Барбара, устанавливая надгробие для своего покойного мужа на собственном участке фермы, заметила, как что-то блестело на солнце. Оказалось, что это было то самое кольцо, которое ее покойный муж потерял во время садовых работ.

Шансы один к миллиону. Это все равно что искать иголку в стоге сена. Неисповедимы пути Господни.

Барбара Сирси

В жизни иногда случаются удивительные и необъяснимые вещи. Ранее рассказывали, как из магазина в Нью-Йорке украли 18-летнего кота.

Кристина Корчанова