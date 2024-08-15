Женщина нашла потерянное обручальное кольцо спустя 61 год

Молодожены из Кентуки, Барбара и Грегори Сирси, потеряли обручальное кольцо всего через два месяца после свадьбы в 1963 году. По возвращении из свадебного путешествия они сажали дерево на собственной ферме, когда Грегори заметил пропажу. Все эти годы, несмотря на поиски, кольцо оставалось незамеченным.