Женщина-математик из Китая решила сложнейшую математическую задачу

Гипотеза Какеи была сформулирована японским математиком Соити Какея в 1917 году. Он задался вопросом: какую наименьшую площадь может охватить бесконечно тонкая игла при вращении? Ранее она была доказана в одном и двух измерениях. Такую же задачу, но для трех измерений, математики не могли решить более века. Теперь научное сообщество ожидает официальной проверки доказательства Ван Хун. Если оно выдержит критику коллег, Ван Хун может стать одним из самых ярких математиков современности.