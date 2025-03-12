Женщина-математик из Китая решила сложнейшую математическую задачу

34-летняя женщина-математик из Китая по имени Ван Хун решила столетнюю математическую задачу — гипотезу Какеи в трехмерном пространстве. Над этой задачей математики работали более ста лет, сообщают South China Morning Post и агентство ECNS.
Гипотеза Какеи была сформулирована японским математиком Соити Какея в 1917 году. Он задался вопросом: какую наименьшую площадь может охватить бесконечно тонкая игла при вращении? Ранее она была доказана в одном и двух измерениях. Такую же задачу, но для трех измерений, математики не могли решить более века. Теперь научное сообщество ожидает официальной проверки доказательства Ван Хун. Если оно выдержит критику коллег, Ван Хун может стать одним из самых ярких математиков современности.
Женщина-математик Ван Хун и ее коллега Джошуа Зал из Университета Британской Колумбии (Канада) представили свое решение на 127 страницах научной работы. Решение этой задачи считается прорывом, который может повлиять на визуализацию данных, криптографию и технологии беспроводной связи. Работу коллег высоко оценил известный математик Теренс Тао, лауреат Филдсовской премии 2006 года.
Ван Хун родилась в китайском городе Гуйлинь и окончила Пекинский университет. В 16 лет она набрала 653 балла на национальном экзамене для поступления в колледж, а позже перевелась на математический факультет. Она продолжила научную карьеру в Массачусетском технологическом институте под руководством математика Ларри Гута. С 2023 года Ван работает доцентом в Курантовском институте математических наук при Нью-Йоркском университете.
Если Ван станет ее лауреатом, она войдет в историю: за все время существования награды ее получали лишь два математика китайского происхождения.
Ранее 36-летний математик-любитель из Сан-Хосе (штат Калифорния, США) по имени Люк Дюрант открыл самое большое простое число, состоящее из 41 024 320 цифр. Это 52-е простое число Мерсенна, и оно превышает предыдущий рекорд на 16 миллионов цифр.
Дюрант начал поиски в октябре 2023 года. Для этого он использовал тысячи серверов с графическими процессорами, распределенных по 24 центрам обработки данных в 17 странах. Его облачный суперкомпьютер обрабатывал массивы данных почти год. 11 октября 2024 года графический процессор NVIDIA A100 в Дублине зарегистрировал вероятность того, что число M136279841 простое. На следующий день другой процессор, NVIDIA H100, в Сан-Антонио (США) подтвердил это с помощью специального теста Лукаса-Лемера.