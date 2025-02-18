Женщина лишилась рук, пытаясь сделать фото с акулой

В то время как одни люди бегут от опасности, другие пытаются к ней приблизиться ради лайков и комментариев в социальных сетях. К сожалению, последствия погони за славой зачастую плачевные.
Одна из таких ситуаций произошла с 55-летней женщиной из Канады. Как сообщает The Mirror, на берегу карибского пляжа акула откусила руки канадке, пытавшейся сфотографироваться с ней.
Женщина пыталась «вступить в контакт» с двухметровой акулой на островах Теркс и Кайкос. Однако хищник явно не оценил близости и откусил туристке руки.
По словам очевидцев, муж женщины ринулся на помощь и попытался отогнать акулу, кружившую вокруг своей жертвы. Отдыхающие на пляже помогли вытащить туристку на берег и остановить кровотечение до приезда медиков.
Пострадавшую доставили в медицинский центр Чешир-Холл, где ее состояние стабилизировали, а затем перевезли с острова в Канаду для дальнейшего лечения.
Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой акулы.