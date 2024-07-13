Женщина из США позвонила в полицию, чтобы избежать свидания

Полицейские позже обнаружили, что Томас намеренно удалила некоторые сообщения из чата с мужчиной. После повторного допроса она призналась, что молодой человек является не ее бывшим, а человеком, с которым она познакомилась в Сети. Девушка сообщила, что распространила ложные сообщения, потому что струсила идти с обвиняемым на свидание. Она подумала, что правоохранительные органы помогут избежать встречи.