Женщина из США позвонила в полицию, чтобы избежать свидания

Жительница штата Айова (США) была арестована за ложное сообщение о парне, с которым она познакомилась онлайн. Как пишет Oddity Central, она передумала идти с ним на свидание.
Сумайя Томас, 18-летняя американка, общалась с мужчиной в приложении для онлайн-знакомств и договорились о свидании. Но, когда молодой человек появился у дома девушки, она передумала встречаться с ним.
Вместо того, чтобы сказать молодому человеку правду или придумать какой-то предлог остаться дома, Томас позвонила в службу «911» и сообщила, что у двери стоит ее жестокий бывший, от которого она беременна. По словам девушки, мужчина долго стучался в дверь и угрожал побоями.
Сотрудники полиции прибыли на место и увидели спокойного молодого человека, который отходил от дома Сумайи. Он рассказал, что познакомился с девушкой неделю назад в приложении и договорился пойти с ней на свидание. И «потерпевшую», и молодого человека доставили в отделение.
Допрос показал, что обвиняемый был честен, когда говорил о том, что знает предполагаемую жертву всего неделю. Однако она продолжала настаивать, что мужчина — ее жестокий бывший, и он стучал дверь, требуя выйти из дома и угрожая побоями.
Полицейские позже обнаружили, что Томас намеренно удалила некоторые сообщения из чата с мужчиной. После повторного допроса она призналась, что молодой человек является не ее бывшим, а человеком, с которым она познакомилась в Сети. Девушка сообщила, что распространила ложные сообщения, потому что струсила идти с обвиняемым на свидание. Она подумала, что правоохранительные органы помогут избежать встречи.
Сумайе Томас предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, связанным с ложным сообщением о преступлении.
Ранее полиция задержала девушку с диагнозом «любовный мозг».
Анна Морозова