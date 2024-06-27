Женщина из Калифорнии вызвала спасателей после ожога крапивой

Калифорнийские спасатели отправились на горный хребет Сьерра-Невада, чтобы помочь туристке, которая внезапно потеряла чувствительность ноги. Как сообщает New York Post, женщина остановилась, чтобы набрать воды из ручья, как вдруг почувствовала укол, похожий, по ее словам, на укус паука.
После происшествия туристка не могла продолжать путешествие, так как ее нога онемела. Она позвонила в службу спасения и сообщила свои координаты за секунду до того, как у нее разрядился и выключился телефон.
Специалистам пришлось пройти почти три километра, чтобы добраться до пострадавшей. Спасательная операция длилась более пяти часов. Пострадавшую доставили в больницу.
Только через несколько дней врачи установили, что это был не укус насекомого. Предположительно, нога пострадавшей онемела из-за ожога крапивой. Скорее всего, туристка прошла через заросли жгучего растения на тропе Табуз-Пасс, которая подходит только для передвижения на автомобилях, таких как кроссоверы и джипы.
Листья жгучей крапивы, которая стала причиной онемения ноги, покрыта токсичными волосками, пропитанными муравьиной кислотой и другими веществами. При прикосновении к растению они попадают на кожу и вызывают жжение, покалывание и зудящую сыпь.
Врачи успокоили остальных туристов, рассказав, что симптомы длятся не более 24 часов.
Ранее в одном из видов крапивы была обнаружена концентрация паучьего яда.
Анна Морозова