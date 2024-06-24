Женщина без платья. Чем туристы из РФ пугают индийцев

«Случается. Год назад женщина из Германии крысу увидела: взревела, упала в обморок и расшиблась. У другой, кажется, француженки, случился сердечный приступ — в её номер заползла змея. Но чтобы так кричать при виде насекомых, это почему-то только пожилые леди. Русская молодёжь на тараканов не реагирует. Недавно женщина лет 60 приехала и все десять дней в Гоа сидела в отеле. Почему? Боялась выходить, вдруг её схватит слон или она чем-то заразится. Обещала детям поехать, прибыла, а самой страшно. Так за всё время ни разу на пляже и не появилась».