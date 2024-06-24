Женщина без платья. Чем туристы из РФ пугают индийцев

… 24-летний Шринивас Тхакур уже пятый год работает в сезон официантом в южноиндийском штате Керала, который часто посещают российские туристы. На мой вопрос о впечатлениях он задумывается.
«Русские щедрые. Закажут напиток за 100 рупий (110 рублей — Авт.), а потом “на чай” дают ещё сто рупий. Но в то же время, когда выпьют, почему-то бьют посуду. Да, оплачивают. Но зачем?» Также его удивляет, что, несмотря на запрет, наши отдыхающие заходят в кафе прямо с пляжа, в «неподобающей» одежде.
«Женщина русская одна из моря вышла, села за столик, а на ней почти ничего нет, две ниточки жалкие на груди и бёдрах. Я посмотрел на неё — и заплакал. Но шёл дождь, и она ничего не заметила. И таких в кафе много сидит. Тяжело работать». Какое же мнение у индийцев о «русском стиле отдыха» и чем их шокируют «руссо туристо»?
«Везла колбасу на 14 дней»
«Европейцы все жадные, — считает глава турагентства в Дели Мохаммад Шариф. — У русских же иногда с этим делом странно. Приезжают бюджетные туристы, недорогим пакетным туром. Легко тратят в первые два дня тысячу долларов, раздают направо и налево чаевые, платят деньги за уборку в номере, хоть в Индии это вообще не принято. А потом из Москвы прилетают люди, купившие тур за $10 000. И торгуются с водителем тук-тука за скидку в 20 рупий, а в лавке сувениров — за 10 рупий. Не получив снижение цены, начинают оскорблять, злятся. А ведь вроде из одной страны приехали».
Также Мохаммада удивляют некоторые русские, что всю еду привозят с собой.
«Русская дама прибыла в тур в Гоа на 2 недели. И она на 14 дней взяла чемодан продуктов! Колбасу, консервы, каши, напитки, даже хлеб! И объясняет: в Индии нельзя ничего есть, тут везде зараза. Ложки, вилки перед приёмом еды спиртовыми салфетками протирала. Мне ближе мужское восприятие. Два человека из Курска поселились в Гоа и пили каждый раз ром до и после принятия пищи — так, говорят, обеззараживаемся. Никто из них ничем не заболел».
А вот, если жители РФ примут «на грудь» и затем танцуют и поют, индийцам нравится. «Я ничего не понимаю, но слова красивые, — признаётся Шринивас Тхакур. — И потом, индийцы точно так же себя ведут. Мы очень любим выпить, спеть и потанцевать».
«Купаются почти голые»
По словам хозяйки пляжного кафе в Гоа Алисы Жуану, её поражает, что русские не знают английского. «Есть люди и с отличным английским, — объясняет она. — Но их меньшинство. Русские же везде общаются на русском, как китайцы на китайском, и удивляются, что их не понимают. Особенно пожилые женщины. Те при фразе “я не понимаю” повторяют снова на русском, только очень громко и медленно, думая, что так уж точно дойдёт».
Ещё Алису пугает пристрастие гостей из России к своей еде.
«Здесь многие рестораны завели у себя русские блюда: борщ, окрошку, котлеты с картофельным пюре, селёдку под шубой — их требуют отдыхающие, не желающие дегустировать индийскую кухню. Но проблема, что это индийский вариант борщей и котлет. Ваши люди попробуют и начинают ругаться — это не так вкусно, как дома! Ну, у нас нет селёдки, она не водится! Поэтому в “шубу” кладут в основном солёного или копчёного тунца».
Аналогично Алиса содрогается от решительности русских женщин.
«Одна приехала на пляж, вышла из тук-тука. И водитель, возвращая сдачу, как бы невзначай прикоснулся к её груди. Она его сразу ударила кулаком в нос, кровь пошла. И правильно, нечего такое терпеть! Таксист немедленно уехал. Ваши туристки очень решительные!».
Тем не менее госпожа Жуану в шоке от российских бикини и купальников. «Девушки плавают почти голые. На них на берегу целые толпы смотрят, скоро бинокли будут сдавать в аренду».
«Вдруг слон схватит»
Также индийцев изумляет, почему наши дамы боятся местных насекомых.
«Одна бабушка чудовищно кричала в комнате, — вспоминает работник гостиницы в Дели Чавендра Дари. — Так, словно её убивают: “ААААААА!!!” — на одной ноте. Мы вломились в номер и видим: она стоит на стуле и продолжает кричать. Оказывается, таракана увидела. Да, они у нас большие. Но нет же случая, чтобы таракан съел человека! Или паука заметят. Ну да, он некрасивый. Но вопли на всю территорию. Однажды полицейский патруль со стороны дороги приехал — подумали, у нас массовая резня».
«А с другими иностранками такого не случается?» — спрашиваю я.
«Случается. Год назад женщина из Германии крысу увидела: взревела, упала в обморок и расшиблась. У другой, кажется, француженки, случился сердечный приступ — в её номер заползла змея. Но чтобы так кричать при виде насекомых, это почему-то только пожилые леди. Русская молодёжь на тараканов не реагирует. Недавно женщина лет 60 приехала и все десять дней в Гоа сидела в отеле. Почему? Боялась выходить, вдруг её схватит слон или она чем-то заразится. Обещала детям поехать, прибыла, а самой страшно. Так за всё время ни разу на пляже и не появилась».
Врач из Ченная Синджай Сингх отмечает, что среди российских туристов имеются проблемы с безалаберным поведением.
«Предупреждаешь: не следует пить воду из-под крана — пьют. Говоришь мыть все фрукты — не моют. Попадают в больницу, а у них никакой страховки нет. Как можно купить билеты за $500, за отель отдать 1 500 долларов и $15 пожалеть на несчастную медицинскую страховку?! О боги, уму непостижимо».
А ещё в Индии уважают доброту наших туристов. Мне рассказала горничная, как русская женщина принесла её больной дочери таблетки для понижения жара. Другая туристка каждый день оставляла в номере шоколадку. Третья подарила бижутерию.
«Они не рассматривают нас как обслугу, а как подружек, — добавила горничная. — Очень весёлые и с большим сердцем». Что же касается российских джентльменов, ими более довольны сотрудники мужского пола.
«Если русские пьют, то всегда угощают, просят сесть с ними за стол, — улыбается носильщик Агарвал. — И там и водка, и kolbasa, очень вкусно. Англичане или немцы такого никогда не делают».
Пока же Индия намерена довести количество туристов из России до полумиллиона. Думается мне, поварам местных кафе всё же придётся где-то доставать селёдку.