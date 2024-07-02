Женщина 20 лет использует ручную гранату в качестве молотка

90-летняя китаянка, рассказала, что использовала старую ручную гранату для колки орехов и забивания гвоздей в течение двух десятилетий после того, как однажды обнаружила неразорвавшийся боеприпас в поле. Женщина по фамилии Цинь даже не могла представить, что у нее в руках все это время был боевой припас.