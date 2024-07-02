Женщина 20 лет использует ручную гранату в качестве молотка

90-летняя китаянка, рассказала, что использовала старую ручную гранату для колки орехов и забивания гвоздей в течение двух десятилетий после того, как однажды обнаружила неразорвавшийся боеприпас в поле. Женщина по фамилии Цинь даже не могла представить, что у нее в руках все это время был боевой припас.
Я пользуюсь им дома, чтобы толочь красный перец, колоть орехи и забивать гвозди.
Прежде Цинь работала на своей ферме в Сянъяне (провинция Хубэй, Китай), когда нашла этот странный «металлический кусок» с деревянной ручкой. Решив, что это самодельный молоток, она взяла его домой и использовала для забивания всевозможных твердых предметов — гаек и металлических гвоздей.
Только на прошлой неделе, когда бригада рабочих, сносящих старый дом, заметила ручную гранату, пенсионерка поняла, что рисковала своей жизнью каждый раз, когда использовала ее.
Цинь поделилась, что часто использовала гранату в качестве молотка, даже деревянная ручка гранаты стала гладкой и блестящей от многолетнего использования, а ее металлическая головка почти вся покрылась вмятинами.
После того, как рабочие сообщили властям о ручной гранате, полицейский участок Хуанбао быстро направил военный снаряд в специальное подразделение. Специалисты подтвердили, что подозрительный предмет действительно является ручной гранатой типа 67, начиненной взрывчатым веществом. Сообщается, что гранату забрали у Цинь и ликвидировали, теперь женщина находится в безопасности.
Необычные находки и открытия происходят по всему миру. Ранее пара выловила из озера сейф, в котором было $100 000.
Кристина Корчанова