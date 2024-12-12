Женщин призвали спать больше мужчин

«Дело в гормональных резервах. (…) У мужчин надпочечники могут производить около 2−3 процентов гормонов, а остальное приходится на яички. Они работают вне зависимости от того, спите вы или нет», — отметил врач. У женщин же эти гормоны вырабатывают только надпочечники, причем для их работы необходим сон — поэтому женщинам необходимо спать больше, пояснил врач.