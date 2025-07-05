Юрист: что грозит женам бойцов СВО, не оформивших доверенность на карту

Этот законопроект необходимо принять для защиты прав участников СВО. Если проводить параллель с судебным делом, которым я занимался, в рамках которого участнику СВО пришлось отстаивать свои права на имущество, которое было куплено его бывшей женой на его целевые выплаты, то защитить свои права в рамках целевых выплат ему удалось, но он лишился их в полном объеме, он не может с бывшей жены эти денежные средства получить.