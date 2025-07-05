Юрист: что грозит женам бойцов СВО, не оформивших доверенность на карту

Авторы инициативы предлагают внести поправки в Семейный кодекс РФ. Согласно ним, деньги, полученные одним из супругов в связи с участием в СВО, должны быть признаны его личным имуществом, не подлежащим разделу при расторжении брака, зарегистрированного после начала спецоперации. Под данное имущество, по мнению парламентариев, должны подпадать единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие, ежемесячные и другие выплаты.
Авторы предлагают нормы законопроекта распространить также на супругов, которые вступили в брак после начала СВО и успели развестись до вступления закона в силу, если раздел имущества еще не произошел или решение суда не вступило в законную силу.
Необходимость принятия такого закона связана с многочисленными прецедентами, когда жены участников СВО пытаются лишить своих мужей имущества, а в некоторых случаях целенаправленно выходят замуж за военнослужащих ради этих денег.
Военный юрист Андрей Бендер специально для ВФокусе Mail объяснил, почему российское общество нуждается в принятии данного закона.
Этот законопроект необходимо принять для защиты прав участников СВО. Если проводить параллель с судебным делом, которым я занимался, в рамках которого участнику СВО пришлось отстаивать свои права на имущество, которое было куплено его бывшей женой на его целевые выплаты, то защитить свои права в рамках целевых выплат ему удалось, но он лишился их в полном объеме, он не может с бывшей жены эти денежные средства получить.
По словам эксперта, сейчас очень сложно сегодня защищать участников СВО в их праве на заработанные ими же деньги. Когда жена без позволения мужа тратит его средства на собственные нужды, то действия такой женщины следует рассматривать через призму Уголовного кодекса.
«Имеет ли право жена пользоваться банковской картой супруга, находящегося в зоне СВО? Для этого на нее должна быть оформлена нотариальная доверенность на совершение определенных действий. Я считаю, что такие действия можно квалифицировать в рамках УК РФ, а именно как кражу денег», — считает спикер.