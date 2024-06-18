Жена звезды «Адской кухни» призналась, что страдала от панических атак: «Были и во время родов»

По словам блогера Валерии Ивлевой, сильный приступ тревоги случился у нее и во время родов.
«У меня очень долго были панические атаки. Я работала с психотерапевтом, примерно лет пять. Сейчас они прекратились, но были даже во время родов», — поделилась бизнесвумен.
Телеведущая рассказывала, что тогда приехала на плановое УЗИ, но врачи увидели многократное обвитие пуповиной в области шеи ребенка и решили не рисковать. В момент, когда анестезиолог готовил Валерию к кесареву сечению, у нее случилась паническая атака. Ивлева вспоминала, что ощутила сильную тошноту, затем у нее начала кружиться голова и потемнело в глазах.
Первые сутки после рождения дочь пары провела в кувезе (аппарате из прозрачного материала, куда автоматически подается кислород и поддерживается оптимальная температура и влажность. — Газета.Ru), а потом девочку перевели в палату к матери.
Валерия Куденкова (в девичестве. — «Газета.Ru») — вторая официальная супруга телеведущего. Влюбленные поженились в феврале 2021 года, а в ноябре того же года стало известно, что пара ждет пополнения в семье, и в апреле 2022 года у них родилась Ника.
От первого брака у шоумена есть двое детей: сын Матвей и дочь Маруся.