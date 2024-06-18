Жена звезды «Адской кухни» призналась, что страдала от панических атак: «Были и во время родов»

Телеведущая рассказывала, что тогда приехала на плановое УЗИ, но врачи увидели многократное обвитие пуповиной в области шеи ребенка и решили не рисковать. В момент, когда анестезиолог готовил Валерию к кесареву сечению, у нее случилась паническая атака. Ивлева вспоминала, что ощутила сильную тошноту, затем у нее начала кружиться голова и потемнело в глазах.