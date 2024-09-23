Жена Сергея Шнурова Ольга подала на развод после пяти лет брака

Жена Сергея Шнурова Ольга Шнурова (Абрамова) подала на развод с артистом. Иск появился в базе портала мировых судей города Москвы 16 сентября.
РБК обратился за комментарием к представителю Сергея Шнурова.
20 сентября заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей, было принято к производству и в тот же день была начата подготовка к рассмотрению. Беседа сторон назначена на 3 октября в 14:00 мск.
Ольга Абрамова — дочь уральского бизнесмена Валерия Абрамова, она младше 51-летнего певца на 18 лет. Они впервые вместе вышли в свет 10 сентября 2018 года. Влюбленные появились на церемонии вручения премии «Человек года» журнала GQ. В конце октября артист подтвердил в социальных сетях, что они поженились.
В сентябре 2021 года в беседе с «Комсомольской правдой» Шнуров признался, что у них родился сын. А еще через год Шнуров стал отцом в четвертый раз, якобы ребенок родился в Швейцарии. На пресс-конференции ТАСС музыкант подтвердил, что у них с Ольгой родился второй общий ребенок.
«Детей стало двое, следовательно, купать их стало в два раза длиннее по времени. Считаю, что это самое важное в жизни, остальное — побочный эффект. Мне очень нравится Ольга, очень нравятся малыши — я кайфую!» — сказал он. Пол его неизвестен, имена обоих детей также не сообщаются.
Сергей Шнуров — лидер рок-групп «Ленинград» и «Рубль», а также продюсер групп «Диоды» и «Зоя». Первой супругой была его сокурсница по духовной академии Мария Исмагилова. У пары есть дочь Серафима, графический дизайнер. Вторая супруга — экс-директор группы «Пеп-Си» Светлана Костицына. В браке родился сын Аполлон. Третья жена — предприниматель Елена Мозговая (Матильда). Официально их развод был оформлен уже во время романа Шнурова с Ольгой Абрамовой.