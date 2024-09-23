Жена Сергея Шнурова Ольга подала на развод после пяти лет брака

В сентябре 2021 года в беседе с «Комсомольской правдой» Шнуров признался, что у них родился сын. А еще через год Шнуров стал отцом в четвертый раз, якобы ребенок родился в Швейцарии. На пресс-конференции ТАСС музыкант подтвердил, что у них с Ольгой родился второй общий ребенок.