Жена Петра Порошенко подала иск о разделе имущества

Санкциям предшествовало возбуждение ряда уголовных дел против Порошенко, в том числе о госизмене. Источники «Украинской правды» сообщали, что экс-президента Украины подозревают в сотрудничестве с Москвой через его активы в России. Порошенко назвал ограничения провокацией и объяснил их тем, что Зеленский «ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки».