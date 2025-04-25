Жена Петра Порошенко подала иск о разделе имущества

Как уточняет издание, иск был подан 27 марта в Крыжопольский районный суд Винницкой области.
Петр и Марина Порошенко состоят в браке с 1984 года, у них четверо детей. Порошенко занимал пост президента Украины в период с 2014 по 2019 годы, сейчас он является депутатом Верховной рады, возглавляет партию «Европейская солидарность» и ведет предпринимательскую деятельность.
Согласно декларации, супруги Порошенко заработали в 2024 году около 4,6 млрд грн ($110,4 тыс.). По данным издания «Лига.нет», депутатская зарплата экс-президента Украины составляет 850 тыс. грн ($20,4 тыс.). В 2021-м Forbes оценил его состояние в $1,6 млрд.
В феврале 2025 года власти Украины ввели персональные санкции против Порошенко. Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на торговые операции и вывод капитала, приостановку экономических и финансовых обязательств, лишение государственных наград и другие меры.
«Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — прокомментировал это решение президент Владимир Зеленский.
Санкциям предшествовало возбуждение ряда уголовных дел против Порошенко, в том числе о госизмене. Источники «Украинской правды» сообщали, что экс-президента Украины подозревают в сотрудничестве с Москвой через его активы в России. Порошенко назвал ограничения провокацией и объяснил их тем, что Зеленский «ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки».