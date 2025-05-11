Жена-мироносица. Как Мария Магдалина стала женой Христа

Петр входит в гроб, видит плащаницу, в которую было завернуто тело, видит платок, которым была обвита голова Христа. Он сложен отдельно. Апостолы бегут в Иерусалим — рассказать другим. А Мария остается у гроба. Она еще не до конца понимает произошедшее — она рыдает, думая, что тело украдено, возможно, римлянами или фарисеями. Но тут ей являются два ангела, а затем она видит и самого Иисуса и сначала не узнает его, а узнав, бросается к его ногам, но Христос не позволяет ей прикоснуться к себе: «ибо Я еще не восшел к Отцу Моему». Тогда Мария Магдалина идет и возвещает всем, что Христос действительно воскрес — она первая увидела его. Этот факт говорит не о какой-то особой близости Магдалины к Спасителю. Он имеет более глубокую символику. Как Ева первая открыла Адаму грех, так Мария Магдалина первая открывает другим людям истину: Христос воскрес!