Жена-мироносица. Как Мария Магдалина стала женой Христа

Жены-мироносицы. Кто остался с Христом до последнего?
Во время ареста и казни Христа разбежались все его последователи. Мужчины боялись, что они станут следующими. У креста Спасителя остались лишь Богородица, юный апостол Иоанн и женщины: Мария Магдалина, Мария Иакова, Соломия и Мария Клеопова. К концу казни подошли двое мужчин: тайный ученик Христа Иосиф из Аримафеи и некий Никодим, о котором сказано, что он «приходил к Иисусу». Возможно, он был исцелен.
Именно эти люди с разрешения Пилата сняли тело с распятия и, окутав его погребальными пеленами, положили в гробе (в пещере), который приготовил для себя Иосиф.
События, которые сопровождали положение Христа в гроб, ужаснули свидетелей настолько, что даже палачи-римляне решили, что «воистину Он был Сын Божий!».
- «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине» (Лк., 27:44, 27:45).
- «И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим» (Мтф. 27:51 — 53).
В страшном горе, во тьме, в страхе среди грядущих к Иерусалиму ветхозаветных святых, восставших из могил, возвращаются стоявшие женщины в город. Следующий день — суббота, значит, ходить к гробу нельзя. Только на третий день, в воскресенье, у них хватает решительности, чтобы прийти к гробу и принести миро: по иудейскому обычаю нужно помазать им тело почившего. Жены-мироносицы уже знают, что гроб охраняют римские солдаты. Они надеются уговорить их позволить им войти в пещеру. Они опасаются, что не смогут откатить камень, которым она закрыта. Они идут к могиле рано, в полной темноте.
Кто они? Это Мария Магдалина, жена младшего брата Иосифа Обручника Мария Клеопова, сестры воскресшего Лазаря Мария и Марфа, жена домоправителя царя Ирода Хузы Иоанна, мать апостолов Иакова и Иоанна Соломия и девица Сусанна. Именно эти женщины, оставшиеся верными Христу до самого конца, станут первыми, кто узнает благую весть о Его воскресении.
Особая роль Марии Магдалины
Мария Магдалина выделяется из всех жен. Ее одну называют по имени, а не по родству. Она, верная ученица Христа, приходит к гробу дважды. В первый раз, увидев, что Христа нет, она бежит в город и приводит с собой двух апостолов, один из которых — Петр.
Петр входит в гроб, видит плащаницу, в которую было завернуто тело, видит платок, которым была обвита голова Христа. Он сложен отдельно. Апостолы бегут в Иерусалим — рассказать другим. А Мария остается у гроба. Она еще не до конца понимает произошедшее — она рыдает, думая, что тело украдено, возможно, римлянами или фарисеями. Но тут ей являются два ангела, а затем она видит и самого Иисуса и сначала не узнает его, а узнав, бросается к его ногам, но Христос не позволяет ей прикоснуться к себе: «ибо Я еще не восшел к Отцу Моему». Тогда Мария Магдалина идет и возвещает всем, что Христос действительно воскрес — она первая увидела его. Этот факт говорит не о какой-то особой близости Магдалины к Спасителю. Он имеет более глубокую символику. Как Ева первая открыла Адаму грех, так Мария Магдалина первая открывает другим людям истину: Христос воскрес!
Кто она, Мария Магдалина?
Из Святого Писания известно, что Мария Магдалина не была замужем. Раннехристианские святые называли ее «девой» и подчеркивали, что она была девственна. Есть предположение, что выйти замуж ей помешала болезнь или одержимость, от которой ее исцелил Иисус. В Евангелии от Луки говорится, что из Марии «вышли семь бесов». Это случилось в самом начале проповеди Христа — в Галилее. После чего девица Мария стала верной ученицей Спасителя. Она внимательно слушала его проповеди и занималась хозяйственными делами: кормила апостолов и готовила ночлег. О таких женщинах говорили, что они служили Господу «имением своим».
Как Мария Магдалина стала у католиков грешницей
В католической традиции Марию Магдалину часто путают с евангельскими грешницами, которых встречал Спаситель. В одном из эпизодов грешница мажет ему ноги миром и отирает их волосами, а в другом он избавляет грешницу от мучительной казни — избиения камнями. Но поскольку эти эпизоды в Евангелии стоят ближе к концу, а Мария Магдалина находилась рядом с Христом уже долгое время, это явно не она.
Иеромонах Иов Гумеров подчеркивал, что в Святом Писании нет ни одного слова, что Магдалина — грешница. Откуда же такое представление?
Оказывается, миф о грешнице восходит к книге католического епископа Генуи Иакова, написанной спустя 12 столетий после событий. Она называлась «Золотая легенда». В книге были собраны сказания и легенды о жизни святых. В ней епископ отождествил Магдалину с сестрой Лазаря Марией и написал, что их родители были людьми богатыми и наделили Марию имением — Магдалой. Лазарю достался один из районов Иерусалима, а сестре Марфе — целая Вифания. Епископ всерьез писал, что после проповеди Магдалина удалилась в пустыню и провела там 30 лет. В этой легенде явно угадывается смешение образов Марии Магдалины и Марии Египетской, которая действительно была грешницей, продажной женщиной и ушла в пустыню, чтобы справиться с пороком, и там в молитве прожила всю жизнь.
На основании этой легенды было создано множество художественных произведений искусства. Например, в XIV веке Джотто ди Бондоне расписал капеллу Нижней церкви Сан-Франческо в Ассизи. На фреске он изобразил Магдалину в образе Марии Египетской, которая принимает от старца Зосимы одежду. В образе изможденной пустынницы предстает перед нами Магдалина Донателло — его скульптура изображает женщину в истрепанном рубище. А в
Как Мария Магдалина стала «женой Иисуса»
«Женой» Христа в западной традиции Магдалина стала благодаря художественным произведениям — романам Дэна Брауна и фильмам Голливуда. Они возникли на основании искусной подделки бизнесмена Уолтера Фрица, который банально хотел заработать. На обрывке папируса якобы 150 года он написал на коптском языке: «Иисус молвил им: “Моя жена…”». Фрица в подделке уличили, но придуманная история пошла гулять по миру.
Вообще, желание низвести Христа до обычного проповедника, подверженного тем же страстям, что и любой другой человек, свойственно западной культуре. В 2014 году канадец Симча Якобович и профессор из Торонто Барри Уилсон снова заявили, что Магдалина была женой Иисуса. Они издали книгу «Потерянное Евангелие», в которой ссылались на таинственный текст, якобы найденный ими в запасниках Британского музея, где якобы описывалась жизнь Христа, его брак с Магдалиной и их дети.
На самом деле манускрипт относится к VI веку, называется «Церковная история Захарии Ритора» и повествует о браке некоего Иосифа и египтянки Асенаты. Текст известен давно: еще в XIX веке манускрипт был выкуплен британцами из египетского монастыря. Нужно иметь богатое воображение, чтобы за этими именами разглядеть Магдалину и Христа. Очевидно, что на Западе готовы зарабатывать на чем угодно.
Как умерла Мария Магдалина
Но ортодоксальное православие готово отстаивать истину. А она такова: после воскресения Христа девица Мария Магдалина какое-то время оставалась с Богородицей, поддерживая ее. А затем посвятила себя проповеди Христа.
Апостол Петр признавал за ней многие труды. «Приветствуйте Мариам! — писал он в послании. — Она много потрудилась ради нас!» Магдалина проповедовала в Италии, Галлии, Египте, Финикии, Сирии и Памфилии. Согласно афонскому житию святой, она даже сподобилась мученичества: в Палестине ее жестоко пытали, но тело Марии вдруг стало испускать нестерпимый свет — и мучители, испугавшись, посадили ее с другими христианками в лодку и пустили в открытое море. Ее прибило к берегу в том месте, где позже появится город Марсель. Там местный правитель стал христианином после того, как его бесплодная супруга забеременела по молитве Магдалины.
На склоне лет Мария помогала апостолу Иоанну в Эфесе. Именно там она и умерла, сподобившись мирной кончины. Ее тело было предано земле там же. В IX веке по приказу императора Византии Льва Мудрого ее мощи были перенесены в Константинополь.
Майя Новик