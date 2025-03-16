Жена Газманова назвала главный критерий при выборе мужа: «Олег меня чуть не уморил»

Исполнитель познакомился с будущей женой в Воронеже: бизнесвумен на тот момент было 18 лет, и она училась в университете, а певец состоял в браке и растил сына Родиона. У них завязались романтические отношения, но продержались недолго. И первым мужем Марины Муравьевой (в девичестве. — Газета.Ru) стал Мавроди, от которого в 1997 году она родила первенца. Писательница рассказывала в личном блоге, что из больницы ее забирал Газманов, а отец ребенка в это время находился под арестом из-за банковских махинаций. Композитор усыновил первенца супруги и дал Филиппу свою фамилию, от которой он недавно отказался.