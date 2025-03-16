Жена Газманова назвала главный критерий при выборе мужа: «Олег меня чуть не уморил»

По словам Марины Газмановой, она в первую очередь оценивала чувство юмора.
«Когда я выбирала мужа, главным критерием было чувство юмора. Мне хотелось много смеяться и высмеивать все превратности судьбы. И вот, долгий перелет в Китай на мой день рождения… Казалось бы, утомительно, но нет! Я смеялась так, что стюарды начали поглядывать с подозрением. Олег чуть меня не уморил. Тьфу-тьфу, чтобы потом не плакать! В любом случае, жизнь с хорошей шуткой летит быстрее даже на другой конец света», — поделилась писательница.
Исполнитель познакомился с будущей женой в Воронеже: бизнесвумен на тот момент было 18 лет, и она училась в университете, а певец состоял в браке и растил сына Родиона. У них завязались романтические отношения, но продержались недолго. И первым мужем Марины Муравьевой (в девичестве. — Газета.Ru) стал Мавроди, от которого в 1997 году она родила первенца. Писательница рассказывала в личном блоге, что из больницы ее забирал Газманов, а отец ребенка в это время находился под арестом из-за банковских махинаций. Композитор усыновил первенца супруги и дал Филиппу свою фамилию, от которой он недавно отказался.
Пара официально зарегистрировала отношения 15 июля 2003 года, и 16 декабря того же года у них появилась общая дочь Марианна.