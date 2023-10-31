Жемчужное колье Одри Хепбёрн из «Римских каникул» выставили на аукцион

Колье из двух нитей белого жемчуга, 18-каратного белого золота и с цветком из 6-каратных бриллиантов и сапфировыми кабошонами круглой и овальной формы и застежкой из тех же камней выставили на продажу в рамках грядущего аукциона Christie's, сообщает WWD со ссылкой на заявление аукционного дома.

Уточняется, что это работа итальянского ювелирного дома Fürst. Ателье открыл в Турине в 1850-х австро-венгерский ювелир Морик Фюрст и стал ведущим ювелиром Савойской королевской династии. Вскоре ювелир начал создавать изделия по индивидуальному заказу для голливудских звезд. Данное колье носила британская актриса Одри Хепбёрн в фильме «Римские каникулы» 1953 года режиссера Уильяма Уайлера, и, как пишет WWD, она сама выбрала его из вариантов, которые были предоставлены для съемок.

Оценочная стоимость изделия составила $19,9−29 тыс. (или 1,8−2,7 млн руб.). Вместе с этим колье на продажу выставлено более 200 драгоценных лотов, в том числе частная коллекция золотых самородков. Торги под общим названием Jewels Online: The Geneva Edit откроются на сайте Christie's в эту пятницу, 3 ноября, и завершатся 16 ноября.

Ранее в этом году аукционный дом Julien's Auctions выставил на продажу легендарное розовое платье, в котором героиня Одри Хепбёрн появилась в фильме «Завтрак у Тиффани» 1961 года. Разработанный кутюрье Юбером де Живанши наряд из шелкового атласа и органзы можно увидеть в сцене, когда Холли Голайтли узнает о смерти своего брата и начинает плакать из-за этого.

Оценочная стоимость платья составила $200−300 тыс., а во время торгов было подано 42 заявки. В итоге наряд ушел с молотка за $444,5 тыс., исходя из данных на сайте Julien's Auctions, покупатель неизвестен.