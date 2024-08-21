Желтые шапочки, ослики и арбузы: объявлены победители конкурса iPhone Photography Awards

Конкурс iPhone Photography Awards был учрежден 17 лет назад. Главное правило для всех участников простое: все снимки должны быть сделаны на iPhone или iPad. Редактировать изображения после съемки запрещено.
Победителем этого года стала Эрин Брукс и ее снимок «Мальчик встречает акулу», сделанный с помощью iPhone 15 Pro Max. Среди призеров этого года есть и участник из России — Артем Колеганов из Санкт-Петербурга занял первое место в категории «Портрет». Он снял фото на iPhone X, так что иметь последнюю модель телефона, чтобы победить, вовсе не обязательно.
А все желающие уже могут подать снимки для участия в конкурсе следующего года. Победитель года получит iPad Air, а три первых призера — Apple Watch Series 3. Кроме того, победители в каждой из номинаций получат золотой (за 1 место) или платиновый (за 2 и 3 места) слиток весом 1 грамм.