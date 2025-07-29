Железные дороги России защитят от новых диверсий и терактов

Список возможных опасных ситуаций широк. Это может быть взрыв на объекте инфраструктуры, включая тяговые подстанции, или кибератака наподобие той, которая привела к сбою в работе «Аэрофлота» утром 28 июля, отметил собеседник URA.RU. И то, и другое нужно принимать во внимание, в том числе у сотрудников подразделений транспортной безопасности должны быть инструкции, что им нужно делать в таких случаях, добавил Блинкин.