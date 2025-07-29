Железные дороги России защитят от новых диверсий и терактов

Действующих регламентов транспортной безопасности недостаточно для защиты от новых угроз, говорит эксперт Михаил Блинкин.
«Бесперебойные перевозки грузов, а также пассажиров являются одним из основных факторов развития страны. Транспортная связанность дает колоссальный эффект на смежные отрасли и в целом на экономический рост», — подчеркнул Мишустин.
Сахаров рассказал, какие меры принимаются для безопасности железнодорожных перевозок. В частности, аттестовано более 120 тысяч сотрудников в сфере безопасности железных дорог. "В целом существующая система показала свою эффективность. Тем не менее требуется определенная донастройка в связи с новыми вызовами.
Нашим подведом дополнительно взято под вооруженную защиту 13 объектов — это посты электрической централизации, искусственные сооружения — и дополнительно сформирована 21 группа быстрого реагирования", — отметил Сахаров.
В начале июня в Брянской области был взорван автомобильный мост, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли. СК РФ квалифицировал это происшествие как теракт.
Накануне в МВД сообщили, что сотрудники ФСБ и транспортной полиции предотвратили теракт на железнодорожных объектах в Краснодарском крае. Задержаны двое подозреваемых в подготовке диверсии. Силовики получили информацию от работников Северо-Кавказской железной дороги, обнаруживших следы возгорания и повреждения двух релейных шкафов.
Донастройка мер потребовалась, потому что угрозы безопасности перевозок вышли на новый уровень, комментирует эксперт Михаил Блинкин. Поезда уже нельзя считать такими безопасными, как раньше, и это требует усиления защитных мер.
"На всех видах транспорта, включая железные дороги, существует стандартный набор возможных угроз и мер их предотвращения. Они укладываются в регламенты транспортной безопасности, и для них давно прописаны алгоритмы действий.
Но сейчас мы сталкиваемся с угрозами, которые к транспортной безопасности как таковой не относятся. Это угрозы скорее военного характера. Однако к ним нужно быть готовыми, в том числе сотрудникам подразделений железных дорог", — говорит Блинкин.
Список возможных опасных ситуаций широк. Это может быть взрыв на объекте инфраструктуры, включая тяговые подстанции, или кибератака наподобие той, которая привела к сбою в работе «Аэрофлота» утром 28 июля, отметил собеседник URA.RU. И то, и другое нужно принимать во внимание, в том числе у сотрудников подразделений транспортной безопасности должны быть инструкции, что им нужно делать в таких случаях, добавил Блинкин.