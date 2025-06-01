Чем обернутся железнодорожные диверсии в Брянской и Курской областях для ГУР Украины

«Второй вариант — когда представителей ГУР Украины ликвидируют свои же, поскольку руководство ГУР и те люди, которые организовали террористические акты на территории Российской Федерации, это опасные свидетели. Если они вдруг начнут болтать и рассказывать, кто им отдавал эти приказы, ниточки потянутся не только в Офис президента Украины, но и гораздо выше. Поэтому препятствуют они этому процессу, потому что для них, для конкретных лиц в ГУР, это вопрос выживания», — пояснил профессор МГУ Андрей Манойло.