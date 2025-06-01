Чем обернутся железнодорожные диверсии в Брянской и Курской областях для ГУР Украины

В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда. Есть погибшие и пострадавшие.
Катастрофа в Брянской области
В Брянской области пассажирский поезд сообщением Климов — Москва сошёл с путей 31 мая в 22:44 мск, Причиной послужило падение на него пролета автомобильного моста. В аварии пострадали локомотив и несколько вагонов поезда, часть которых — сошли с рельсов. В поезде находились 388 пассажиров. По данным губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия погибли семь человек, 66 человек — пострадали, среди них дети, из них 47 госпитализированы.
На месте работают спасатели, медики и следователи. «Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда», — сообщали в МЧС. В ведомстве добавили, что «основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей».
Властями региона создан оперативный штаб. Для транспортировки пострадавших организовали экстренные бригады скорой помощи, которых доставляют в медицинские учреждения области, а некоторых отправили в Москву, включая пострадавшего 8-месячного ребенка, добавил губернатор. К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 человек и 60 единиц техники.
Крушение поезда в Курской области
Ночью на трассе Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. В СК сообщили, что мост в Курской области также был подорван.
«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали», — сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Из-за падения пролета моста с рельсов сошли тепловоз и три вагона. В результате происшествия пострадал машинист и двое его помощников.
«На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле», — добавил Хинштейн.
Чего добивается Киев
Доктор политических наук, профессор МГУ, основатель программы «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло специально для ВФокусе Mail объяснил цели ГУР УКраины.
«ГУР Украины занимается террористической деятельностью. Пока идут боевые действия, деятельность этого ведомства востребована киевским режимом. Ни украинское руководство, ни Запад не обращает сейчас внимание на теракты, которые устраивает ГУР. Но как только прекратятся боевые действия и произойдет временное урегулирование или замораживание вооруженного конфликта, то руководство ГУР ждет один из двух вариантов», — сказал Андрей Манойло.
По его словам первый вариант — «их переловят и сдадут за приемлемую цену, как террористов, и будут судить, возможно, даже на Западе. Потому что стоимость любого человека имеет свою цену, и это очень выгодно — назначить крайними в терактах вот этих самых деятелей. Вынести приговор и быстро повесить. Запад в этом отношении со своими трибуналами будет содействовать тем, кто решит такую комбинацию реализовать».
«Второй вариант — когда представителей ГУР Украины ликвидируют свои же, поскольку руководство ГУР и те люди, которые организовали террористические акты на территории Российской Федерации, это опасные свидетели. Если они вдруг начнут болтать и рассказывать, кто им отдавал эти приказы, ниточки потянутся не только в Офис президента Украины, но и гораздо выше. Поэтому препятствуют они этому процессу, потому что для них, для конкретных лиц в ГУР, это вопрос выживания», — пояснил профессор МГУ Андрей Манойло.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев поагает, что подобные действия объясняются стремлением сорвать переговоры.
«Заказчик этих терактов хочет сорвать эти переговоры, а может и вовсе их вообще не допустить. Очевидно, что ответ за этот удар в любом случае последует по военной инфраструктуре противника», — считает Перенджиев.
Также, по мнению политолога, Киев таким образом пытается некий козырь перед переговорами с Россией.
Армия России продвигается вперед, освобождает территории. У них нет козырей. И вот они решили пробить террористические методы. Если мы проводим специальную военную операцию, то они в ответку не могут отвечать нам достойно", — добавил спикер.
Эксперт считает, что к подрывам в двух российских регионах привели проникновения диверсионных групп: «Явно здесь работала, конечно, фашистская инженерная мысль». По его словам, эти события наглядно демонстрируют необходимость проведения контртеррористических операций в приграничных регионах.
«Несмотря на то, что Курская была освобождена, как показывают эти события, диверсионные группы в регионе действуют», — добавил политолог.