Железно помолодеть. Назвали опасный дефицит в организме

Этот важный микроэлемент нужен человеку с внутриутробного развития и до преклонного возраста. Однако зачастую люди не догадываются о том, что им критически недостает железа, а симптомы, даже если те и возникают, списывают на годы, хроническую усталость или даже депрессию. Как распознать и устранить железодефицитную анемию, и почему поддерживать нормальный уровень железа для людей старше 65 лет крайне важно, aif.ru рассказала врач-геронтолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России Ольга Ткачева.
Снижение содержания железа в сыворотке крови, костном мозге и тканевых депо, из-за которого нарушается образование гемоглобина и эритроцитов в крови, врачи называют железодефицитной анемией (ЖДА) Из всех анемий эта самая распространенная (встречается в 80−90% от общего числа случаев).
Болезнь усталой крови
Многие уверены, что пациенты с анемией — худые и бледные. Но это не всегда так. Как правило, внешне проблему не определить. Симптомы анемии и железодефицита не специфичны, поэтому, опираясь только на клиническую картину, заболевание диагностировать сложно.
«На ранних стадиях симптомы ЖДА легко спутать с обычной усталостью: возникают чрезмерная утомляемость, слабость, сонливость, головокружения, одышка, — рассказывает эксперт. — Однако многие списывают эти сигналы организма на высокую нагрузку на работе и дома, плохое настроение или на возраст. Хотя реальная причина этих симптомов — гипоксия (кислородное голодание). Железо участвует в обмене кислорода, поэтому при снижении уровня гемоглобина и эритроцитов концентрация кислорода в тканях падает, ухудшается поступление кислорода к тканям, что может приводить к серьезным последствиям. Железо не только отвечает за образование гемоглобина, но и входит в различные ферментные системы клетки. Дефицит этого микроэлемента может, в частности, проявляться в выпадении волос, усилении сухости кожи, ухудшении качества ногтей, изменении вкусового восприятия».
Но ЖДА не просто лишает человека сил и ухудшает общее состояние организма, но и связано с куда более серьезными рисками. Причем, в каждом возрасте свои риски.
Все возрасты покорны
Например, для молодых женщин особо опасно это состояние при беременности. По словам Ткачевой, у будущих мам анемия повышает риски невынашивания беременности, преждевременных родов, обильных кровотечений в послеродовом периоде, патологии плода и рождения маловесных детей. В детском и подростковом возрасте анемия опасна нарушением роста и развития всех органов и систем.
А у людей старше 70 лет на фоне нехватки железа могут прогрессировать хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы. Так, на фоне атеросклероза развивается недостаток кислорода в тканях, который, в совокупности с низким уровнем гемоглобина, критически влияет на клеточный обмен. ЖДА именно в пожилом возрасте приводит к ускорению процессов старения и стимулирует развитие гериатрических синдромов: нарушение мобильности, повышенный риск падений, ухудшение физических и когнитивных функций.
Мифы об анемии
Заблуждений и мифов вокруг анемии — масса. Эксперт прокомментировала самые распространенные.
Миф № 1. Железодефицитная анемия ухудшает качество жизни, но не опасна для здоровья
Реальность. Дефицит микроэлемента может негативно повлиять не только на качество жизни, но также спровоцировать ухудшение хронических заболеваний и повысить риск смертельного исхода.
Миф № 2. Дефицит железа бывает либо у детей, либо у женщин, страдающих обильными менструациями. У мужчин его почти не возникает
Реальность. Если говорить о молодых мужчинах, то, действительно, железодефицит у них возникает редко. В репродуктивном возрасте анемии более подвержены женщины — 33,7% по сравнению с 11,3% у мужчин. Это связано не только с менструальной функцией, но и беременностью, родами, периодом лактации. Во всех этих периодах железо расходуется интенсивнее.
Но после 65 лет доля мужчин с железодефицитной анемией растет, и опережает женщин. Риск усугубляют: скудное питание, курение, злоупотребление алкоголем, прием некоторых лекарственных препаратов и возрастные изменения организма, которые сопровождаются развитием хронических заболеваний, особенно тех, что связаны с хроническими кровопотерями (эрозии, язвы слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, заболевания кишечника и др.).
Миф № 3. ЖДА угрожает только вегетарианцам. А тем, кто ест мясо, беспокоиться не о чем
Реальность. Это не так. ЖДА может возникать не только из-за недостаточного поступления с пищей источников железа, но и из-за проблем с усвоением этого микроэлементом, или в связи с хроническими кровопотерями, в том числе, скрытыми, о которых человек не догадывается. Поэтому при обнаружении симптомов нехватки железа пациенту стоит обратиться к специалисту первичного звена — терапевту или врачу общей практики для диагностики ЖДА.
По словам Ткачевой, в таких случаях необходимо исследовать общий анализ крови и другие лабораторные маркеры. Одновременно специалист проводит диагностику и на других видов анемии: В12-дефицитную, фолиеводефицитную. При подтвержденном железодефицитном состоянии врач назначает лечение препаратами железа.
Если в ходе обследования возникают вопросы или обнаруживаются сопутствующие заболевания, терапевт может привлекать гериатра, гематолога, гастроэнтеролога, онколога или других специалистов.
Также эксперт дает рекомендации по профилактике железодефицитных состояний. Они включают в себя:
- Сбалансированное и полноценное питание.
- Лечение заболеваний, которые могут спровоцировать дефицит железа.
- Профилактика хронических кровопотерь, в том числе обильных менструаций у женщин репродуктивного возраста.
- Регулярный лабораторный скрининг дефицита железа — не менее одного раза в год.
Миф № 4. Все препараты железа — одинаковые, выбирать можно любой
Реальность. Ничего подобного! "Выбор и назначение лекарственного препарата — компетенция исключительно врача, — говорит Ткачева. — Препарат должен подходить пациенту, не вызывать дискомфорта и побочных эффектов при продолжительном приеме — от одного до трех и более месяцев. Форма препарата может быть любой — капли, сироп, внутримышечные инъекции, таблетки, но стандартный алгоритм предполагает назначение именно таблетированной или капсулированной формы железа. Последняя не только эффективна, но и комфорта для пациента: при приеме отсутствует специфический привкус, не окрашиваются зубы и слизистая ротовой полости, что важно при длительном приеме. При неотложных состояниях могут применяться внутривенное введение препаратов железа.
По словам эксперта, также очень важно обращать внимание на то, какое железо в составе лекарственной формы: двух или трехвалентное. Двухвалентные препараты железа обладают большей биодоступностью и лучше всасываются в желудочно-кишечном тракте. Современные технологии позволяют снижать количество побочных эффектов, сохраняя усвояемость микроэлемента.
Миф № 5. У некоторых людей вылечить анемию невозможно, сколько ни принимай лекарства
Реальность. Справиться с проблемой можно всегда, но для этого нужно точно установить причину дефицита железа. Например, если он связан с нехваткой других витаминов и микроэлементов, которые способствуют его усвоению (допустим, мало витамина В12), к терапии подключается дотация соответствующих лекарственных препаратов. А если дело в хронической кровопотери — требуется выявить источник проблемы и купировать это состояние.
Иногда лечение ЖДА не приносит результатов из-за того, что пациент не соблюдает рекомендации приема лекарственных средств (например, регулярно забывает принять препарат). Самостоятельная корректировка дозы или значительные пропуски приема препарата негативно влияют на ход лечения.
Миф № 6. Устранять дефицит железа лучше продуктами питания, без помощи лекарственных препаратов
Реальность. Диета, которая включает железосодержащие продукты, является частью лечения железодефицитных состояний, но не заменяет прием лекарственных средств. Когда дефицит уже есть, организму необходимо регулярное поступление железа в адекватных дозировках, которые нельзя обеспечить только коррекцией рациона питания. Питание может помочь в профилактике анемии, то есть, в поддержании нормального уровня железа. Но если диагностирована нехватка железа в депо, или железодефицитная анемия, для восполнения рекомендована медикаментозная терапия пероральными препаратами или внутривенно по показаниям.