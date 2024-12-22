Железно помолодеть. Назвали опасный дефицит в организме

Этот важный микроэлемент нужен человеку с внутриутробного развития и до преклонного возраста. Однако зачастую люди не догадываются о том, что им критически недостает железа, а симптомы, даже если те и возникают, списывают на годы, хроническую усталость или даже депрессию. Как распознать и устранить железодефицитную анемию, и почему поддерживать нормальный уровень железа для людей старше 65 лет крайне важно, aif.ru рассказала врач-геронтолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России Ольга Ткачева.