«Железная леди советского кинематографа». 7 фактов из жизни режиссера Татьяны Лиозновой

В свое время режиссера Татьяну Лиознову называли «железной леди кинематографа». Зрители знали ее как режиссера «Семнадцати мгновений весны», «Трех тополей на Плющихе» и «Мы, нижеподписавшиеся». Лично знающие Татьяну Лиознову люди утверждали, что она была душевным человеком и ранимой женщиной. Какие еще факты из ее биографии могут быть вам неизвестны?
1. Мужчины в семье Татьяны Лиозновой погибли на войне
Все мужчины семьи Лиозновой погибли на войне. Ее отец прошел Первую мировую, был ранен. Во время Великой Отечественной записался в ополчение и зимой 1941 года пропал без вести. Ушли бить фашистов и не вернулись три брата мамы Татьяны Лиозновой. Всю жизнь Татьяна сетовала, что ей в семье не хватало общения, радости, смеха: «Я была лишена общения в семье: мужчин всех поубивали, остались одни бабы… Знаете, тот, кто пережил войну, никогда ее не забудет. Это вечная боль и рана».
Татьяна Лиознова всю жизнь прожила с матерью. По ее признанию, свое эмоциональное сиротство она выразила в картине 1981 года «Карнавал». В ней героиня Ирины Муравьевой ищет и находит своего отца, а потом возвращается домой и нежно склоняется над кроватью заболевшей матери.
2. Татьяне Лиозновой пришлось бороться за место в профессии
Уже в конце первого курса ВГИКа ее отчислили. Но Лиознова показала характер. Она написала рассказ и вместе с такими же кандидатами на вылет поставила по нему этюд, доказала профпригодность. Всех четверых сразу же восстановили в институте.
После окончания института кинематографии Татьяна по распределению пошла работать на студию Горького. К сожалению, работа совпала по времени с началом кампании по борьбе с космополитизмом и Татьяну уволили. Чтобы выжить, она занялась кройкой и шитьем и даже работала уборщицей. Год спустя сумела вернуться в профессию. Помог ее учитель по ВГИКу — Сергей Герасимов. Сначала Лиознову устроили помощником Герасимова на съемках фильма «Освобожденный Китай». Затем она писала пьесы по мотивам азиатской литературы, помогала Герасимову ставить театральные постановки.
Вновь устроиться на работу на студию Горького ей удалось в 1954 году — после смерти Сталина. И то — в должности помощника по реквизиту. Добиться разрешения снимать собственную картину она смогла только четыре года спустя. Это была картина «Память сердца». В ней рассказывалось о сбитом над оккупированной территорией СССР английском летчике и о женщине, которая его прятала и погибла, спасая его. Затем были и другие фильмы. В 1967 году Татьяна Лиознова сняла фильм «Три тополя на Плющихе», ставший ее визитной карточкой и позже названный лучшим кинопроизведением «оттепели» и даже советского кинематографа.
3. Татьяна Лиознова и «Молодая гвардия»
Еще студенткой ВГИКа Татьяна Лиознова косвенно участвовала в фильме «Молодая гвардия» о героях Краснодона. На втором курсе она поставила спектакль «Кармен», в котором молодая Инна Макарова исполняла испанский танец. Писатель Александр Фадеев, увидев танцующую девушку, сказал режиссеру Герасимову, что это и есть Любка Шевцова. Инну Макарову взяли в картину и включили в фильм именно этот танец.
4. Татьяна Лиознова доказала всем, что женщина может стать режиссером
Она действительно обладала железным характером. На съемочной площадке всегда был порядок, никакой речи о срыве съемок даже идти не могло. Всегда все было четко организовано, а съемочная группа беспрекословно подчинялась Лиозновой. При этом в кадре режиссер приветствовала импровизацию. Режиссер Карен Шахназаров однажды сказал о Лиозновой так: «Лиознова относилась к числу женщин, которые доказали право женщин быть хорошими успешными режиссерами».
5. Мужчины Татьяны Лиозновой. Только друзья?
Коллеги говорили о Татьяне Лиозновой, что она «замужем за работой». Действительно, она так и не вышла замуж, и у нее никогда не было своих детей. Ей приписывают романы с режиссером Станиславом Ростоцким и красавцем актером Арчилом Гомиашвили, дружбу с летчиком-испытателем Василием Колошенко и несостоявшийся роман с поэтом и писателем Константином Симоновым. А когда Татьяна была уже в зрелом возрасте, поговаривали об отношениях между ней и чиновником Совета Министров СССР Владимиром Кириллиным. Они расстались, когда Кириллин попытался запретить Лиозновой снимать картину «Мы, нижеподписавшиеся». Но были ли отношения у знаменитого режиссера Лиозновой со всеми этими людьми и какого они были характера, на самом деле неизвестно. Сама Татьяна Лиознова свою личную жизнь не афишировала. Доподлинно известно, что в 1960-х годах она фактически удочерила Людмилу Колошенко — дочь летчика Василия Колошенко.
5. Татьяна Лиознова: эту картину буду снимать я!
Когда в конце 1960-х годов был опубликован роман Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны», он произвел на Лиознову такое сильное впечатление, что она сразу заявила писателю, что будет снимать по нему фильм.
«Тань, да ты чего, — ответил ей Семенов. — Я его уже в Ленинград продал и деньги получил!».
«А мне плевать! — в запале ответила Лиознова. — Этот фильм буду снимать я!».
Так и случилось. Семенову пришлось написать в Ленинград письмо с извинениями и отправить гонорар обратно переводом. Игра стоила свеч: спустя четыре года на экраны страны вышел бессмертный шедевр — 12 серий телефильма «Семнадцать мгновений весны». Его персонажи сразу же стали героями анекдотов, а фразы из него раздергали на цитаты, которые используют даже сейчас, в XXI веке.
6. «Семнадцать мгновений весны» были основаны на кинохронике
Даже немцы из ГДР были впечатлены режиссурой Лиозновой в картине «Семнадцать мгновений весны». Их поразила точность воспроизведенных костюмов и образы персонажей. Ни одна деталь не допускалась до съемок, если не была утверждена немецким консультантом, в свое время служившим в разведке.
Чтобы происходящее на экране было максимально приближено к реальности, Лиознова сама ездила в архив кинодокументалистики и заставляла делать это съемочную группу и актеров. Признавалась, что ей часто становилось плохо от увиденного. Приходилось выходить из зрительного зала — чтобы не стошнило.
7. Лиознова — советский человек
Татьяна Лиознова была советским человеком до мозга костей. Например, она долгие годы была членом антисионистского комитета советской общественности. Эта структура прекратила свое существование в 1992 году. Она негативно относилась к распаду СССР. Ее последний фильм был провальным. Лиознова признавалась, что больше не чувствует пульса времени, не понимает новых зрителей и не принимает новые фильмы и новые формы кино. Распад СССР стал ее незаживающей раной до конца жизни.
Режиссер Татьяна Лиознова скончалась 29 сентября 2011 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Режиссер была погребена на Донском погосте.