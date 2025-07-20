«Железная леди советского кинематографа». 7 фактов из жизни режиссера Татьяны Лиозновой

Коллеги говорили о Татьяне Лиозновой, что она «замужем за работой». Действительно, она так и не вышла замуж, и у нее никогда не было своих детей. Ей приписывают романы с режиссером Станиславом Ростоцким и красавцем актером Арчилом Гомиашвили, дружбу с летчиком-испытателем Василием Колошенко и несостоявшийся роман с поэтом и писателем Константином Симоновым. А когда Татьяна была уже в зрелом возрасте, поговаривали об отношениях между ней и чиновником Совета Министров СССР Владимиром Кириллиным. Они расстались, когда Кириллин попытался запретить Лиозновой снимать картину «Мы, нижеподписавшиеся». Но были ли отношения у знаменитого режиссера Лиозновой со всеми этими людьми и какого они были характера, на самом деле неизвестно. Сама Татьяна Лиознова свою личную жизнь не афишировала. Доподлинно известно, что в 1960-х годах она фактически удочерила Людмилу Колошенко — дочь летчика Василия Колошенко.