Эксперт: ждут ювелирные атаки: русский Starlink «Зоркий» вызвал панику у НАТО и ВСУ

«Спутники “Зоркий” лишь отчасти являются аналогами Starlink. Они выполняют немного другие функции. Планируется запустить более 300 таких спутников. Они будут производить съемку земной поверхности с высоким разрешением и в 3D-формате. Таким образом будут формироваться цифровые карты, которые можно будет закладывать в беспилотники, крылатые ракеты, а также использовать данные для организации обороны», — отметил эксперт.