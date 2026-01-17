Эксперт: ждут ювелирные атаки: русский Starlink «Зоркий» вызвал панику у НАТО и ВСУ

Серийное производство российских спутников «Зоркий» поможет наносить более точные ракетные удары в зоне спецоперации, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что в 2026 году в России будет запущено серийное производство аналога Starlink — спутника «Зоркий».
Кнутов прокомментировал новую российскую разработку и рассказал, как она поможет в зоне СВО.
«Спутники “Зоркий” лишь отчасти являются аналогами Starlink. Они выполняют немного другие функции. Планируется запустить более 300 таких спутников. Они будут производить съемку земной поверхности с высоким разрешением и в 3D-формате. Таким образом будут формироваться цифровые карты, которые можно будет закладывать в беспилотники, крылатые ракеты, а также использовать данные для организации обороны», — отметил эксперт.
Ранее Associated Press сообщило, что Россия может разрабатывать новое противоспутниковое оружие, которое будет способно бороться с группировкой спутников Starlink Илона Маска.
Авторы материала считают, что новое оружие ставит целью ограничить действия Запада в космосе.