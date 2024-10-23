Ждущему 24 года возлюбленную на остановке мужчине подарили укрытие

Эджевит проводит время у дороги даже в холодные зимние дни. Дальнобойщица Севги Алтынал, которая часто проезжает мимо этого места, заметила его и решила помочь. Чтобы Эджевит не мерз в холодное время года, она подарила ему небольшой контейнерный домик, ставший для него укрытием.