Ждущему 24 года возлюбленную на остановке мужчине подарили укрытие

В турецком городе Синоп местный житель по имени Эджевит Окюзджю уже 24 года ждет свою возлюбленную на автобусной остановке на обочине дороги. Местные жители поддерживают мужчину, а одна неравнодушная женщина подарила ему контейнерный домик. Трогательной историей делится портал Haber7.
По прошествии лет Эджевит не утратил надежды встретить свою любовь и продолжает приходить на ту же остановку.
Эджевит проводит время у дороги даже в холодные зимние дни. Дальнобойщица Севги Алтынал, которая часто проезжает мимо этого места, заметила его и решила помочь. Чтобы Эджевит не мерз в холодное время года, она подарила ему небольшой контейнерный домик, ставший для него укрытием.
Севги регулярно останавливается у остановки, чтобы навестить Эджевита и привезти ему продукты. Она призвала и других местных жителей не оставлять его в одиночестве, помогая ему в повседневных нуждах. Женщина отметила, что ей приятно оказывать такую помощь, и она гордится тем, что поддерживает Эджевита.
Эджевит был тронут таким вниманием и поблагодарил Севги за ее подарок. Теперь у него есть место, где он может укрыться от непогоды, продолжая ждать свою возлюбленную.