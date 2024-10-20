Ждет Кудыкина гора: чем заняться и куда поехать на праздничных выходных

— На самом деле вариантов двухдневных поездок, конечно, гораздо больше. И это может быть не только путешествие рядом с Москвой. Так, можно отправиться в Белоруссию. Час с лишним на самолете, и вы уже гуляете по исторической части Минска. При этом билеты недорогие. Но такие варианты больше подходят для активных. Далеко не все готовы за пару дней перенести несколько перелетов. Выбирая отдых, ориентируйтесь на свои потребности.