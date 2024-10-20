Ждет Кудыкина гора: чем заняться и куда поехать на праздничных выходных

Жителям столицы можно позавидовать, ведь для приключений необязательно ехать куда-то далеко. Конечно, многих расстраивает тот факт, что в этот раз праздничные выходные продлятся всего два дня, а до этого будет длинная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября включительно. Зато суббота обещает быть короткой, а понедельник — вовсе выходной, что вдвойне приятнее. И вот как можно провести его с пользой.
И стар, и мал порадуются
Советуем вам посетить «Кудыкину гору», а точнее — Музей русского фольклора под открытым небом, который находится в Липецкой области. Он расположился на территории природного заповедника, у реки Дон. Там «проживают» сказочные персонажи, и можно увидеть стилизованные постройки — точные копии русских крепостей
Тихо, идет съемка
Если не хотите ехать далеко и еще не были в парке «Москино» — самое время. Комплекс находится в Троицком округе. Все выходные этой осени в кинопарке пройдут в фестивальном формате. В числе самых интересных площадок: «Аэропорт Юрово», «Витебский вокзал», «Древнерусский город», «Москва 1940-х годов», «Пригород Москвы начала 1940-х годов» и другие. Всего их 18. А еще на территории есть кинотеатр, ресторан и многое другое. Поэтому закладывайте побольше времени для посещения парка.
Состав уже подали
Если вы не знаете, где провести время с ребенком интересно и с пользой, поезжайте в Кратово. Там находится Московская детская железная дорога. Это отличный вариант заинтересовать ребенка профессией. Ну, а чтобы было интересно всем, местные экскурсоводы готовы отправиться с вами на прогулку по старым дачам, в которых жили известные люди.
Куда поехать с детьми, чтобы познакомиться с народной культурой и освоить ремесла.
Весь в рисунках
В нескольких часах езды от Москвы, в Калужской области, расположился Боровск. Это настоящий музей под открытым небом. Здесь туристы смогут отыскать самые разнообразные росписи на стенах домов и заборах, сделанные местным художником Владимиром Овчинниковым. А еще этот город — сердце старообрядчества и колыбель космонавтики. Здесь вы сможете посетить Музей-квартиру Циолковского, пообедать в монастырской столовой и многое другое.
Встречай, Торжок!
Еще один городок, который стоит внимания, — Торжок. Он имеет свою многовековую историю и богатую культуру, отраженную в достопримечательностях. В Торжок едут за тем, чтобы прикоснуться к уникальным берестяным грамотам, шедеврам торжокских золотошвей и культовым сооружениям.
Прямая речь
Алексей Овсянников, туроператор:
— На самом деле вариантов двухдневных поездок, конечно, гораздо больше. И это может быть не только путешествие рядом с Москвой. Так, можно отправиться в Белоруссию. Час с лишним на самолете, и вы уже гуляете по исторической части Минска. При этом билеты недорогие. Но такие варианты больше подходят для активных. Далеко не все готовы за пару дней перенести несколько перелетов. Выбирая отдых, ориентируйтесь на свои потребности.