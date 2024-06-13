Жажда — всё. Превращает ли солнце воду в пластике в яд?

Мы уже привыкли к питьевой воде в пластиковых бутылках. Но на днях появилась информация, что в жару и на солнце такая тара становится особо опасной. Так ли это, и почему?
«Любая вода подвержена воздействию внешних факторов, будь то бутилированная или добытая прямо из скважины. Изменить ее состав и сделать непригодной для питья может ультрафиолетовое излучение, под воздействием которого множатся бактерии, меняется запах и вкус воды. Жара также способствует размножению микроорганизмов, а прозрачные бутылки только усугубляют проблему летом», — приводит слова гастроэнтеролога Рустема Садыкова сайт spbdnevnik.ru.
Бактериологический вопрос
Бактерии действительно более активно размножаются в более теплой воде, но думается, если бутылка не открывалась, они вряд ли могут быть опасны. Ведь при разливе воды соблюдаются гигиенические меры, препятствующие ее загрязнению микроорганизмами. Для этого есть соответствующие нормативы. А вот если в открытую бутылку внести какую-то патогенную флору или использовать тару повторно и неоднократно, то пищевое отравление может стать реальностью.
Но вот вода из пластиковой бутылки, нагревшаяся на солнце или просто из-за жары, действительно очень неполезна.
— Держать воду в пластиковой бутылке на солнце не очень хорошая идея. Дело в том, что при этом происходит фотодеградация пластика, — говорит aif.ru специалист по пищевым производствам, кандидат технических наук Дмитрий Зыков. — Из него выделяются частицы микро- и нанопластика, а повышение температуры воды еще больше ускоряет эти процессы. Наночастицы активно проникают через клеточные мембраны, распространяясь по всему организму, такой пластик обнаруживают даже в грудном молоке у женщин и в сперме у мужчин. Более крупный микропластик забивает ворсинки в кишечнике, негативно влияя на усвоение пищи. Но самое главное, на этих частицах начинают активно расти бактерии, в том числе и патогенные. Им для этого нужна опора — микрочастицы, пленки
Стекло всегда лучше пластика
— Еще хуже, если нагревается окрашенная пластиковая бутылка, такой материал быстрее деградирует и микрочастицы выделяются активнее, — продолжает эксперт. — При этом может больше выделяться металлов, в том числе и токсичных. Они используются как в красителях, так и в катализаторах для производства пластика. ПЭТ бутылки, сделанные из полиэтилентерефталата, из-за повышения температуры воды более активно выделяют фталаты. Концентрация их, как и металлов, будет не запредельной, но свое негативное действие они все равно оказывают.
Поэтому, в теплую погоду всегда лучше использовать для воды и напитков стеклянные бутылки. Они устойчивы и к солнечному ультрафиолету, и к температуре. Стекло очень инертный материал. Несколько хуже фляги и термоса из нержавейки. Но как замена пластиковой таре они подойдут.