Жажда — всё. Превращает ли солнце воду в пластике в яд?

— Держать воду в пластиковой бутылке на солнце не очень хорошая идея. Дело в том, что при этом происходит фотодеградация пластика, — говорит aif.ru специалист по пищевым производствам, кандидат технических наук Дмитрий Зыков. — Из него выделяются частицы микро- и нанопластика, а повышение температуры воды еще больше ускоряет эти процессы. Наночастицы активно проникают через клеточные мембраны, распространяясь по всему организму, такой пластик обнаруживают даже в грудном молоке у женщин и в сперме у мужчин. Более крупный микропластик забивает ворсинки в кишечнике, негативно влияя на усвоение пищи. Но самое главное, на этих частицах начинают активно расти бактерии, в том числе и патогенные. Им для этого нужна опора — микрочастицы, пленки и т. д. И это может способствовать развитию воспаления и кишечных инфекций.