Жажда славы. Психолог пояснила, почему подростки такие безбашенные

В Госдуме подготовят законопроект об ужесточении наказания для несовершеннолетних за истязания детей, а также своих сверстников. Поводом для нововведений стал случай, произошедший в одном из районов Москвы, когда школьница ударила ногой ребенка во время записи видеоролика. Информация появилась в Telegram-каналах и быстро разлетелась по сети. Позднее девушки удалили аккаунт, а столичный следственный комитет по данному вопросу возбудил уголовное дело.
О подростковой агрессии и о том, какие меры могут применяться в подобных ситуациях aif.ru рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, д. психол. н., профессор Вера Борисовна Никишина.
Погоня за популярностью на стыке цифровой и нецифровой реальности
По словам эксперта, мотивы власти и славы — мощные регуляторы человеческого поведения. На несформированную психику эти стимулы оказывают большее влияние, чем на взрослого человека. Мы знаем десятки печальных историй, когда подростки угрожают собственной жизни и здоровью из-за стремления к популярности, а совершить такие действия по отношению к другому человеку, к сожалению, даже проще.
Вера Борисовна подчеркивает, что дело не только в мотивации такого поведения, но и в отсутствии социальных границ. Это проблема не столько самих подростков, сколько взрослых, которые должны помогать детям устанавливать эти границы.
Еще один нюанс заключается в том, что сейчас психика детей и подростков формируется в условиях взаимодействия двух реальностей — цифровой и нецифровой. Длительное пребывание в цифровой среде меняет уровень осознанности: подросток считает реальным только то, что зафиксировано в контенте. Получается так, что действия по формированию этого контента практически не поддаются критической обработке. Если целью становится что-то, дающее возможность выделиться и проявиться, то подросток не применяет к своим действиям критическое мышление, это и есть основная проблема.
Несоразмерная агрессия в подростковом возрасте
Программа агрессии и программа страха — две конкурентные программы, которые на базовом уровне встроены в наш мозг. Они присутствуют у каждого человека с самых ранних этапов развития в разной мере и степени. Базовый регламент их существования определяется двумя стратегиями. Первая ситуация — когда ребенок живет в большом количестве страха, и у него эта программа сильно активирована. Тогда непременным следствием будет переход на программу агрессии.
Дети и подростки, которые много боятся, подвергаются стимуляции этой программы со стороны социальной среды, что и приводит к агрессивному поведению. Вторая стратегия встречается в случаях, когда программа страха отсутствует. Это псевдосоциальное бесстрашие, которое оправдывается распространенной установкой: тебе ничего за это не будет, потому что ты — несовершеннолетний, ты — ребенок, и тебе все можно. Подобное подавление программы страха приводит к непроизвольным агрессивным формам поведения подростков в цифровой социальной среде. Программа агрессии начинает управлять поведением не только в ситуациях, которые не исключают возможность такой реакции, но и в тех случаях, где не предполагается никакого негативного отклика.
Отношения братьев и сестер внутри семьи
Достоверной статистики распространенности агрессивно-насильственных способов взаимодействия между сиблингами — детьми одних родителей — особенно в иерархии старший-младший сейчас не существует. Однако основное условие возникновения таких отношений — отсутствие социального контроля со стороны взрослых, попустительское поведение и игнорирование жалоб детей. Также большую роль играют и те способы агрессивного воздействия, которые применяют сами родители. Здесь встречается такая установка: если родитель проявляет агрессию в отношении ребенка, то он получит агрессивный отклик первоначально на того, кто рядом и слабее — на младшего брата или сестру. Только потом этот перенос проявится в детско-родительских отношениях.
Рекомендации для родителей
Вера Борисовна подчеркивает, что в подобных ситуациях, очень сложно давать общие рекомендации, потому что они не учитывают конкретные ситуации. Однако то, что родители несут полную ответственность за качество отношений детей в семье — неоспоримый факт. Именно взрослые управляют теми факторами, которые влияют на характер взаимоотношений. Например, важно придерживаться постоянного равномерного распределения внимания взрослых между детьми.
При этом приоритетность может варьироваться в течение дня или в течение определенного периода, но с обязательными комментариями, почему сейчас родитель уделяет одному ребенку больше внимания, чем другому. Ценность отношения к каждому ребенку должна множество раз проговариваться. Если взрослый считает, что он показывает ребенку его ценность единожды сказанным словом «люблю» и тем, что он для него делает, — этот родитель находится в иллюзии и в заблуждениях. Не всегда такая форма является очевидной для детей.