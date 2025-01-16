Жажда славы. Психолог пояснила, почему подростки такие безбашенные

Дети и подростки, которые много боятся, подвергаются стимуляции этой программы со стороны социальной среды, что и приводит к агрессивному поведению. Вторая стратегия встречается в случаях, когда программа страха отсутствует. Это псевдосоциальное бесстрашие, которое оправдывается распространенной установкой: тебе ничего за это не будет, потому что ты — несовершеннолетний, ты — ребенок, и тебе все можно. Подобное подавление программы страха приводит к непроизвольным агрессивным формам поведения подростков в цифровой социальной среде. Программа агрессии начинает управлять поведением не только в ситуациях, которые не исключают возможность такой реакции, но и в тех случаях, где не предполагается никакого негативного отклика.