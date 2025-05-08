Жатва Победы: как против СССР работали проекты ЦРУ в университетах мира

«Политические режимы, сменявшие друг друга на протяжении послесталинских лет, так и остались нелегитимными (по своей природе чисто “путчистскими”) — во многом именно потому, что преступления против собственного народа не расследовались, нация так и не стала нацией». В связи с этим утверждается, что «нужен новый Нюрнбергский процесс, на котором наконец-то будут поставлены все точки над “i”». Только подсудимыми на этом процессе должны оказаться уже не нацисты, а руководители нашей страны и ее героический народ, победивший в самой страшной войне за всю историю человечества.