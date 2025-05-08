Жатва Победы: как против СССР работали проекты ЦРУ в университетах мира

Великая Отечественная война стала для нашей страны огненным испытанием, в котором проверялась на прочность не только ее обороноспособность, но и идеологический «скелет» государства и общества, в том числе его духовные, и культурные основы. Многие из них война заставила пересмотреть.
Например, научная работа таких академических учреждений, как Институт философии, была перенацелена на проекты, связанные с укреплением национального сознания и исторической преемственности, ибо выяснилось, что не получается формировать патриотизм на основе идеологии интернационализма. Воскрешены из забвения история русской философии и формальная логика, которая после революции была объявлена буржуазной наукой.
Кто создавал по заказу ЦРУ советский «тоталитаризм»
Однако со стороны наших недоброжелателей «философский» фронт в отличие от войскового никогда не закрывался. После окончания Второй мировой Запад столкнулся с небывалым ростом международного авторитета Советского Союза, и разжигателям холодной войны понадобилось любой ценой демонизировать стратегического соперника.
С этой целью держава-победительница была отождествлена с поверженным ею же фашизмом. В числе изобретателей столь иезуитского решения — лучшие умы Запада: Фридрих фон Хайек, Карл Поппер, Карл Ясперс, Ханна Арендт.
Они создали миф о «тоталитаризме», согласно которому нацистская Германия и Советский Союз — лишь разновидности одного и того же социального феномена. В результате ненависть к фашизму была ловко перенаправлена на страну, освободившую мир от нацистской угрозы.
Сегодня не секрет, что Арендт писала свой magnum opus «Истоки тоталитаризма» по заказу спецслужб. Их же проектом по окучиванию левых интеллектуалов стал Институт социальных исследований Франкфуртского университета — знаменитая Франкфуртская школа, отцы-основатели которой — Герберт Маркузе, Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно — многим обязаны ЦРУ.
Именно Адорно вывел на новый уровень философские спекуляции на тему «тоталитаризма»: в книге «Негативная диалектика» (1966) он вводит тему Освенцима — и в результате параллель «нацистская Германия — Советский Союз» обернулась отождествлением «Освенцим — ГУЛАГ». Правда, Адорно и его последователи предпочитают писать не «Освенцим» — по-польски, а на немецкий манер — «Аушвиц».
Почему на Западе замалчивают 80 лет Победы Советского Союза
Как известно, в нынешнем году события, посвященные 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, состоялись без участия российских представителей. Как объяснил посол России в Варшаве Сергей Андреев, «присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, как-то нам ни к чему».
Как могло получиться, что освобождение концлагеря в Освенциме Советской армией сегодня на Западе замалчивается, а Россию, освободившую мир от нацизма, объявляют фашистской страной? Перед нами результат долгосрочной работы западной пропагандистской машины, важнейшая роль в которой принадлежит философам. Именно они изобретают идеи, которые составляют концептуальное наполнение пропаганды, как, например, тезис о якобы «фашистской» России, в связи с чем пущено в оборот поганое словечко «рашизм».
Русофобские корни в науке РФ
Примечательно, что одновременно с вынужденным отказом России от участия в юбилее освобождения Освенцима в конце января Генпрокуратура РФ внесла в реестр нежелательных французскую организацию «Независимый институт философии» (Independent Institute of Philosophy). Этот обосновавшийся в Париже проект начал свою деятельность в 2023 году, его коллектив составляют главным образом политические релоканты, покинувшие Россию после начала СВО, которых возглавляет член-корреспондент РАН Юлия Синеокая* (признана Минюстом РФ иноагентом).
Центральным направлением работы этого заведения является продвижение комплекса идей о будто бы фашистском характере российской государственности и коллективной ответственности народа России за «преступления режима». В частности, именно этому посвящены такие «научно-просветительские» проекты Независимого института философии, как «Словарь политического языка путинской России» и «Радиообращения Томаса Манна к немецкому народу в свете сегодняшнего опыта».
Следует отметить, что в данном вопросе институт Синеокой* опирается на богатую «научную» традицию — причем не только западную, но и российскую! Дело в том, что в период безвременья горбачевской перестройки и 90-х годов российская социально-гуманитарная наука подверглась западной колонизации, в результате чего оказалась насыщена учениями, оказывающими на наше общество деморализующее воздействие.
Подобные учения активно продвигались, заниматься ими было престижно, это обеспечивало зарубежные стажировки и гранты, научную и публичную карьеру — особенно для тех, кто стоял у истоков внедрения в России той или иной модной западной теории и получал неофициальный статус ее эксклюзивного дистрибьютора. Лидером по разработке теории «тоталитаризма» в нашей стране стал философ Валерий Подорога (1946−2020), получивший признание после своего доклада «Феномен Освенцима и герменевтический опыт Адорно» на коллоквиуме в Париже в 1988 году.
Спустя четверть века Подорога вернулся к этому сюжету и написал книгу «Время после. Освенцим и ГУЛАГ: Мыслить абсолютное Зло» (2013). В ней читателю разъясняется, что существует абсолютное Зло, зло с большой буквы, которое олицетворяет встающая с колен Россия. При этом преследуется цель профанировать память о Великой Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, вытеснив ее напоминанием о ГУЛАГе, что позволяет проводить отождествление СССР с нацистской Германией: «Память о ГУЛАГе, так и не родившись, была вытеснена ПОБЕДОЙ», — возмущается автор.
По рассуждению философа, в этом отношении русские должны брать пример с немцев, которые при помощи таких проповедников национального покаяния, как Томас Манн и Карл Ясперс, смогли извлечь необходимые уроки из позорного прошлого, тогда как русские — нет. И отсюда Подорога делает вывод о нелегитимности самой российской государственности — вот зачем понадобились все эти высокоумные построения!
«Политические режимы, сменявшие друг друга на протяжении послесталинских лет, так и остались нелегитимными (по своей природе чисто “путчистскими”) — во многом именно потому, что преступления против собственного народа не расследовались, нация так и не стала нацией». В связи с этим утверждается, что «нужен новый Нюрнбергский процесс, на котором наконец-то будут поставлены все точки над “i”». Только подсудимыми на этом процессе должны оказаться уже не нацисты, а руководители нашей страны и ее героический народ, победивший в самой страшной войне за всю историю человечества.
Русофобской книге Подороги была создана реклама как гениальному философскому произведению современной России. После переиздания в 2017 году она включена в список литературы для вступительного экзамена в магистратуру Института философии РАН. Автору книги «Освенцим и ГУЛАГ» создано реноме философского гуру, живого «классика».
Вклад ученых и артистов в Великую Победу
80 лет назад мы победили не в последнюю очередь потому, что смогли мобилизоваться и подчинить все сферы жизни этой задаче; границы между фронтом и обществом по большому счету не существовало. Вся страна — и на передовой, и в тылу — консолидировалась, приближая День Победы, народ сплотился в единый организм, сосредоточенный на достижении великой цели. Наряду с воинами ее приближали писатели и артисты, инженеры и ученые. Их опыт, их подвиг должен служить ориентиром и для нас сегодня.
* Признана Минюстом РФ иноагентом.
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