Жара и «раскопки»: Эстония изводит туристов в километровых очередях на границе России

При этом российские пограничники не создают препятствий для въезда в Эстонию. В то время как ожидание на той стороне может составлять от 8 до 10 часов. Людям приходится брать с собой стулья, чтобы отдохнуть в очереди, а местные активисты начали раздавать воду. Появились и лица, предлагающие платное место в очереди за 50−80 евро (около 4600 рублей).