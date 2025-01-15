Жара и холод в помещении плохо влияют на когнитивные способности пожилых

Исследователи провели долгосрочное наблюдение за пожилыми людьми. Оно включало в себя мониторинг условий их жилья и оценку способности сосредотачиваться. В исследовании участвовали 47 человек старше 65 лет. Оказалось, что у пожилых возникало меньше всего трудностей с концентрацией, если температура в их домах составляла 20—24 градуса. Показатели за этими пределами удваивали вероятность проблем с вниманием, причем при изменении температуры даже на четыре градуса в любую сторону, пишет The Journals of Gerontology.