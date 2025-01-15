Жара и холод в помещении плохо влияют на когнитивные способности пожилых

Исследователи провели долгосрочное наблюдение за пожилыми людьми. Оно включало в себя мониторинг условий их жилья и оценку способности сосредотачиваться. В исследовании участвовали 47 человек старше 65 лет. Оказалось, что у пожилых возникало меньше всего трудностей с концентрацией, если температура в их домах составляла 20—24 градуса. Показатели за этими пределами удваивали вероятность проблем с вниманием, причем при изменении температуры даже на четыре градуса в любую сторону, пишет The Journals of Gerontology.
При этом ученые выяснили, что многие пожилые люди живут в домах с температурным режимом, неблагоприятно влияющим на их умственные способности. В группе риска оказались представители малообеспеченных слоев населения, которым сложно создать для себя комфортную среду.
Таким образом, изменения климата могут способствовать ухудшению когнитивного здоровья в пожилом возрасте.
«Наше исследование демонстрирует, как значительны последствия окружающих факторов, таких как температура в жилых помещениях, для когнитивного состояния пожилых людей», — сказал руководитель исследовательской группы доктор Амир Баниассади, специалист в области влияния изменения климата на стареющее население.
На фоне глобального потепления это может стать решающим фактором для сохранения их когнитивного здоровья.
Пожилым людям крайне важно поддерживать в организме нормальный уровень железа. С чем это связано и как избавиться от железодефицитной анемии, объяснила врач-геронтолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России Ольга Ткачева.