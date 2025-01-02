Жар ломит. Врач развеяла 5 советских мифов о здоровье детей

Иногда родителям только кажется, что ребенок плохо ест. Разобраться в этом поможет дневник питания ребенка с подсчетом количества еды. Важно соблюдать режим питания и не давать никаких перекусов между основными часами еды. Плюс порой ребенок просто не любит тот или иной продукт. Советуем предлагать продукт, который не понравился, до 10 раз с интервалом раз в месяц. Хорошо бы — в разных формах. Скажем, брокколи как пюре, как оладьи, как суп.