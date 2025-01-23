«ЖалюзИ» или «жАлюзи»: на какой слог падает ударение

— Если мы говорим о проблеме ударений в целом, то универсального средства нет, — рассказала Марина Ветрова, преподаватель русского языка и литературы МАОУ «Школы № 17» г. Ачинска. — Конечно, проще тому, у кого это закладывается родителями с рождения, кого окружают грамотные люди. Если я не знаю каких-то слов, я без какого-либо стыда обращаюсь к словарю, этому же учу детей. Вот, например, нравится в интернете то, что ребенок может открыть сайт «Грамота.ру», и там есть практически во всех словах постановка ударений. У меня был интересный случай в практике, когда я работала в училище. Наша коллега отправлялась на конкурс, где нужно было определить правильное ударение «твОрог» или «творОг». Я поймала себя на мысли, что оба варианта верные, хотя в словарь не смотрела. Оба случая действительно оказались правильными. Другая ситуация была, когда коллега поймала меня на неправильном произношении выражения «по средам». Я ставила ударение на букву Е, а надо было на букву А. Эту ошибку я запомнила и больше ее не повторяла.