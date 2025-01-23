«ЖалюзИ» или «жАлюзи»: на какой слог падает ударение

В статье расскажем, как правильно ставить ударение в слове «жалюзи», легенду о происхождении этого предмета и слова, а также другие случаи, где можно допустить ошибку в произношении.
Происхождение слова «жалюзи»
Слово «жалюзи» произошло от французского jalousie, что означает «ревность». По легенде в Венеции жил один богатый француз, на жену которого постоянно заглядывались молодые парни. Негодуя, он закрыл окна плотными шторами. Темная комната навевала на супругу богача грусть, и в скором времени женщина заболела. Охваченный паникой из-за здоровья любимой, француз нашел решение и сделал в деревянных ставнях прорези. Через них проникал свет, но не было видно его красавицу. Через несколько дней девушка выздоровела, и в доме все снова пришло в равновесие.
Согласно историческим данным, чем популярнее становились жалюзи, тем больше людей могли себе их позволить. Впервые для массовой продажи их начал изготавливать английский дизайнер Джон Уэбстер в 1760 году в Филадельфии. Промышленного масштаба производство достигло благодаря американцу Джону Хэмптону в 1841 году, запатентовавшему право на разработку. После Второй мировой войны на смену деревянным жалюзи пришли металлические, а еще позже — синтетические и тканевые (1).
О происхождении слова рассказала Наталия Бабичева, частный репетитор французского языка с 32-летним стажем работы:
— «Жалюзи» пришло в русский язык из французского. Так называют шторы с прорезями или состоящие из скрепленных полосок. В Россию оно попало в XIX веке, как и многие другие слова. Вероятно, это связано с широким употреблением французского языка в то время в аристократических кругах. Изначальное значение слова — «зависть, ревность».
Как правильно говорить: «жалюзИ» или «жАлюзи».
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить школьные годы. Как мы уже сказали, слово «жалюзи» заимствовано из французского языка, где принято ставить ударение на последний слог. Таким образом, единственное правильное произношение — «жалюзИ». Также стоит отметить, что слово не склоняется. Нельзя писать «жалюзям», «жалюзей»
Чтобы легче запомнить правильное ударение, подходят рифмованные строчки:
Собою мир преобрази
Открывай же жалюзИ.
Или:
Мне в подарок привези
Иностранных жалюзИ.
— Запомнить правильное ударение очень легко, — поделилась Наталия Бабичева. — Во французском языке ударение всегда падает на последний слог. Можно придумать стишок для запоминания, например:
Из Франции вези
Багет и жалюзИ.
— Если мы говорим о проблеме ударений в целом, то универсального средства нет, — рассказала Марина Ветрова, преподаватель русского языка и литературы МАОУ «Школы № 17» г. Ачинска. — Конечно, проще тому, у кого это закладывается родителями с рождения, кого окружают грамотные люди. Если я не знаю каких-то слов, я без какого-либо стыда обращаюсь к словарю, этому же учу детей. Вот, например, нравится в интернете то, что ребенок может открыть сайт «Грамота.ру», и там есть практически во всех словах постановка ударений. У меня был интересный случай в практике, когда я работала в училище. Наша коллега отправлялась на конкурс, где нужно было определить правильное ударение «твОрог» или «творОг». Я поймала себя на мысли, что оба варианта верные, хотя в словарь не смотрела. Оба случая действительно оказались правильными. Другая ситуация была, когда коллега поймала меня на неправильном произношении выражения «по средам». Я ставила ударение на букву Е, а надо было на букву А. Эту ошибку я запомнила и больше ее не повторяла.
Примеры употребления слова «жалюзи»
Другие способы лучше запомнить ударение — отложить в памяти понравившиеся предложения из художественной литературы. Кроме того, примеры из литературных произведений помогают узнать о первоисточниках и ознакомиться с ними. Не стоит забывать, что чтение хороших книг — верный путь к грамотности.
«Где-то за спиной, я слышал, засуетились люди, они уже бежали отовсюду, из леса, из холла гостиницы, горничные спешили опустить жалюзИ, захлопнуть окна» (Стефан Цвейг «Смятение чувств»).
«Я оглядываю голые стены, голые стойки, голые балки, простые зеленые жалюзИ без занавесок» (Уоллес Стегнер «Останется при мне»).
«Вокруг него тщательно подметено, ворота открыты, с окон сняты решетчатые жалюзИ» (Антон Чехов «Раз в год»).
«Вдруг с его фасада бесшумно взвилось под крышу огромное сплошное жалюзИ» (Викентий Вересаев «К жизни»).
«Он нащупал часы на ночном столике, повернулся к проникавшему сквозь неплотно прикрытые жалюзИ свету, чтобы узнать время» (Юкио Мисима «Моряк, которого разлюбило море»).
Почему в слове «жалюзи» часто неверно ставят ударение
— В русском языке слово «жалюзи» — множественное число. Скорее всего, именно поэтому люди неверно ставят ударение на первый слог — по аналогии с русскими словами во множественном числе: «вАленки», «кнИги», «занавЕски» — в них ударение не падает на окончание. Но слово «жалюзИ» (jalousie) во французском языке — женского рода единственного числа, — поделилась Наталия Бабичева.
Марина Ветрова считает, что частые ошибки вызваны тем, что все меньше людей читает книги:
— Раньше у нас была очень читающая страна, сегодня же уменьшился сам объем потребления текстов. Сейчас мы читаем короткие новости, анекдоты. С компьютеров и телефонов чаще смотрим видео и картинки, нежели тексты. Раньше образцом для подражания были еще и дикторы. Я смотрела много документальных фильмов и передач, где рассказывалось, насколько тщательно они готовились к передаче, и не дай Бог им было допустить ошибку в постановке какого-то ударения. Сейчас я обращаю внимание, что у нас даже ведущие допускают ошибки, особенно в прямых эфирах. Еще хочу отметить, насколько грамотная речь была у актеров. Сегодня даже в обычных художественных фильмах можно услышать много ошибок в словах, к тому же часто звучит и ненормативная лексика.
Другие слова, в которых часто ставят ударение неправильно
В русском языке довольно много слов, где можно ошибиться при постановке ударений. Давайте рассмотрим некоторые из них:
Вопреки ударению в греческом слове κατάλογος, в русском языке существует единственный верный вариант ударения в этом слове: «каталОг».
«облЕгчить» или «облегчИть»
Вариант с ударением на Е является разговорным. Единственный допустимый случай ударения в конце слова — «облегчИть». Стоит просто запомнить.
«красивЕе» или «красИвее»
Ударение в этом слове ставится так же, как и в начальной форме прилагательного, — «красИвый».
«мусоропрОвод» или «мусоропровОд»
Что делает мусоропровод? Проводит мусор. В глаголе ударение падает на слог «во», значит, и в другой форме мы ставим ударение так же. По тому же принципу ударение ставится в словах: «газопровОд», «путепровОд»
«фенОмен» или «феномЕн»
В словаре И. Резниченко оба варианта написания правильные, но, обращая внимание на медицинскую литературу, можно встретить лишь один правильный случай постановки ударения — «фенОмен» (3). Дело в том, что «феномЕн» — это разговорный вариант, который подразумевает особенного человека в прямом или уничижительном смысле. Такой вариант ударения может встретиться в художественной литературе во время диалогов персонажей.
«грАффити» или «граффИти»
Это слово пришло из итальянского, где ударение падает на второй слог. В русском языке при заимствовании оно сохраняется.
«бармЕн» или «бАрмен»
Это тот уникальный случай, когда филологи не пришли к однозначному ответу. В словаре М. Зарвы (4) правильным написанием считается ударение на А, но в словаре Д. Розенталя верное ударение на Е (5). При этом большинство специалистов в области языка рекомендуют делать акцент на букве А как в этом слове, так и в других, пришедших к нам из английского языка.
Список источников
1. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. 1959.
2. Ожегов С., Шведова Н. Толковый словарь русского языка. 1992.
3. Резниченко И. Орфоэпический словарь русского языка. 2003.
4. Зарва М. Русское словесное ударение. 2001.
5. Розенталь Д., Теленкова М. Словарь трудностей русского языка. 2003.
Автор: Александр Бауман
Эксперты:
Наталия Бабичева, частный репетитор французского языка с 32-летним стажем работы
Марина Ветрова, преподаватель русского языка и литературы МАОУ «Школы № 17» г. Ачинска с 25-летним стажем