Жалуются больше. Эксперты рассказали, как сделать медпомощь доступнее

Недавно у пациентов появилась возможность через эту систему получить консультацию или подать жалобу в страховую компанию. Однако механизм нужно развивать и совершенствовать дальше. В частности, необходимо, чтобы обращения пациентов напрямую попадали в страховые компании, считает председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Антон Устюгов. Сейчас они могут быть также поданы пациентами в саму медицинскую организацию, Минздрав, ВСС, и не только.