Жалуются больше. Эксперты рассказали, как сделать медпомощь доступнее

По данным председателя совета общественных организаций по защите прав пациентов Яна Власова, еще несколько лет назад жаловались в страховую компанию на доступность и качество медицинской помощи, в том числе и на ОМС около 8% пациентов. Сейчас этот показатель вырос до 30%.
При этом, по словам заместителя директора Центра социальных технологий и исследований Татьяны Фоминой, около трети граждан все еще не знают, чем страховая компания может помочь при получении медицинской помощи по ОМС.
Парадокс заключается в том, что вместе с ростом количества жалоб растет и удовлетворенность пациентов качеством оказываемой помощи.
«Если говорить об общей удовлетворенности медицинской помощью, то уже три года этот показатель находится примерно на одном и том же уровне. Скачок в положительную сторону произошел после 2021 года, окончания пандемии коронавируса», — уточняет Фомина.
Согласно опросу Центра, в 2024 году более 75% пациентов ответили, что так или иначе удовлетворены качеством получаемой помощи, из них 12,2% заявили, что удовлетворены полностью. По мнению экспертов, этому способствовала разъяснительная работа о правах людей в системе ОМС и способах их отстаивания.
Новые возможности
Чтобы упростить коммуникацию пациентов со страховыми компаниями, эксперты предложили расширить возможности системы «Госуслуги».
Недавно у пациентов появилась возможность через эту систему получить консультацию или подать жалобу в страховую компанию. Однако механизм нужно развивать и совершенствовать дальше. В частности, необходимо, чтобы обращения пациентов напрямую попадали в страховые компании, считает председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Антон Устюгов. Сейчас они могут быть также поданы пациентами в саму медицинскую организацию, Минздрав, ВСС, и не только.
«Сегодня информирование о профилактических осмотрах происходит через обзвоны и смс-сообщения. Если информировать пациентов через “Госуслуги”, откликов будет больше», — уверен Устюгов.
Подачу заявок пациентов на проведение медицинской экспертизы также можно реализовать через «Госуслуги», полагает председатель рабочей группы ВСС Алексей Березников.
Максимальный переход в «цифру» — одна из важнейших задач одновременно для медицинского и страхового сообщества, убежден президент ВСС Евгений Уфимцев. Это касается как взаимодействия между представителями этих сфер, так и их коммуникации с самими пациентами.
«Сегодня в каждой семье есть “умная” колонка, которая выполняет голосовые команды. При этом врач по-прежнему должен вносить вручную данные человека, хотя мог бы надиктовать их такой же колонке, а освободившееся время уделить пациенту», — считает президент ВСС Евгений Уфимцев.
Спорный вопрос
Большое внимание на форуме было уделено обсуждению вопроса «жизнеспособности» клинических рекомендаций в нашей стране. Эта тема стала особенно актуальной, поскольку с 1 января 2025 года большинство медучреждений в обязательном порядке должны будут оказывать медицинскую помощь на основе клинических рекомендаций Минздрава.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова убеждена, что система здравоохранения должна четко идти по клиническим рекомендациям.
«Я 30 лет работаю врачом и считаю, что клинические рекомендации необходимы, — говорит она. — Эту позицию поддерживают и врачи, и пациенты. Ведь клинические рекомендации предполагают наиболее современное лечение».
«В год медицинское сообщество производит 30 млн экспертиз. В 25% случаев мы наблюдаем нарушения клинических рекомендаций и порядков, которые могут иметь риски и последствия для здоровья застрахованных лиц, — указывает Алексей Березников. — 85% этих нарушений — это пресловутый человеческий фактор (не назначили, не сделали, сделали с нарушением), и только 15% —технические ограничения (когда помощь была не оказана из-за отсутствия необходимого оборудования или лекарств). То есть подавляющее большинство нарушений осознаны, исправимы и не требуют особых дополнительных вложений».
Общая ответственность
По мнению ряда экспертов, соблюдение клинических рекомендаций важно в части лечения хронических и острых заболеваний. Но ответственность за исход лечения наравне с врачами должны нести и пациенты.
«Главный вклад в повышение ожидаемой продолжительности жизни вносят поведенческие факторы, — говорит вице-президент по медицинскому страхованию ВСС Роман Щеглеватых. — Далеко не все зависит от системы здравоохранения. Большое значение имеют вредные привычки, приверженность к систематическим занятиям спортом, к медицинской профилактике, правильное питание и приверженность здоровому образу жизни».