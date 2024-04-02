Зендею назвали в числе претенденток на роль девушки Бонда

Зендея («Дюна», «Человек-паук: Нет пути домой», «Эйфория») и Сидни Суини («Эйфория», «Белый лотос») рассматриваются на роль девушки Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007, утверждает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.
Источник заявил, что исполнительный продюсер франшизы Барбара Брокколи планирует привлечь к съемкам молодую звезду. Кроме того, в качестве режиссера она прежде всего видит Дени Вильнёва (экранизация романа Фрэнка Герберта «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049»). Постановщик сейчас востребован. Если из-за занятости он не сможет снять новую ленту бондианы, то его якобы будут продолжать просить присоединиться к проекту впоследствии.
Ранее Daily Mail со ссылкой на источники сообщал о том, что следующим Джеймсом Бондом, вероятно, станет 33-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон («Довод» и «Быстрее пули»). Инсайдер уточнял, что ему предлагается контракт на съемки в трех фильмах с возможностью продления на четвертый проект. Съемки планируют начать уже в следующем году, чтобы выпустить картину на большие экраны в 2026-м.
Если Аарон Тейлор-Джонсон подпишет контракт, то он станет седьмым актером в роли Бонда с момента старта франшизы в 1962 году. С 2006 по 2021 год секретного агента играл Дэниэл Крэйг («Достать ножи», «Девушка с татуировкой дракона»).
Зендея и Дени Вильнёв уже работали на одной съемочной площадке. В «Дюне» актриса воплотила образ Чани, возлюбленной главного героя — Пола Атрейдеса. Во время промотура второй части проекта знаменитость появлялась на ковровых дорожках в концептуальных нарядах. Например, пришла на мероприятие для прессы в Париже в белоснежном платье-спирали из осенней коллекции 2024 года Alaia.