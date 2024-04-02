Зендею назвали в числе претенденток на роль девушки Бонда

Ранее Daily Mail со ссылкой на источники сообщал о том, что следующим Джеймсом Бондом, вероятно, станет 33-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон («Довод» и «Быстрее пули»). Инсайдер уточнял, что ему предлагается контракт на съемки в трех фильмах с возможностью продления на четвертый проект. Съемки планируют начать уже в следующем году, чтобы выпустить картину на большие экраны в 2026-м.