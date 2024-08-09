Земные бактерии устойчивы к космической радиации, выяснили ученые

Эксперимент «Тест» проводится на МКС с 2010 года. Он заключается в сборе космонавтами мелкодисперсного осадка с внешней поверхности станции и дальнейшей его доставке на Землю для передачи учёным. Проводимые с образцами анализы позволяют выяснить, есть ли снаружи МКС микроорганизмы, как они туда попали и насколько они выносливы в космосе.