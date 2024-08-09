Земные бактерии устойчивы к космической радиации, выяснили ученые

Эксперимент «Тест» проводится на МКС с 2010 года. Он заключается в сборе космонавтами мелкодисперсного осадка с внешней поверхности станции и дальнейшей его доставке на Землю для передачи учёным. Проводимые с образцами анализы позволяют выяснить, есть ли снаружи МКС микроорганизмы, как они туда попали и насколько они выносливы в космосе.
«Нами найдены не только ДНК, но и жизнеспособные бактерии. У них не обнаружены изменения ДНК, которых следовало бы ожидать с учётом плотности потока протонов, ядер гелия и тяжёлых заряженных частиц, а также с учётом интенсивности и спектра УФ-излучения. Более того, выявлены следы метаболической активности этих микроорганизмов», — сказала Шубралова.
Она уточнила, что снаружи МКС были выявлены фрагменты ДНК различных бактерий, обитающих в Баренцевом море, в почве Мадагаскара и различных водоёмов, а также ДНК растительных геномов, архибактерий и грибов Erythrobasidium и Cystobasidium, Bjerkandera.
По словам Шубраловой, сохранившие жизнеспособность споры микроорганизмов были обнаружены уже в первом сеансе отбора проб в 2010 году. Кроме того, микробиологический анализ показал наличие жизнеспособных спор микроорганизмов в 50% проб, а молекулярный подтвердил наличие ДНК и их фрагментов в 75% проб.
«Присутствие на поверхности МКС представителей типичных наземных и морских родов бактерий доказало наличие восходящего транспорта бактериальной ДНК из тропосферы в ионосферу посредством механизма турбулентной электротермодиффузии, захватывающей аэрозольные частицы с восходящей ветвью глобальной электрической цепи, то есть переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы», — добавила она.
Таким образом, по словам Шубраловой, полученные данные свидетельствуют, что в верхней части ионосферы (на высотах порядка 400 километров) живые организмы не являются случайными обитателями, но составляют постоянное сообщество, которое ранее учёные относили только к аэробиосфере на высотах до 70 километров.