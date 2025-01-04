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Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Солнце в понедельник подойдёт на минимальное расстояние к Земле, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, сообщили в Московском планетарии.

Источник: © РИА Новости

«Четвертого января — Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам астрономов, этот год готовит землянам два лунных и два солнечных затмения. Лунные пройдут 14 марта и 7 сентября, а частные солнечные 29 марта и 21 сентября. Полностью с территории России можно будет видеть только лунное затмение в сентябре.

Кроме того, как рассказали в планетарии, 5 ноября и 5 декабря полнолуния произойдут с разницей менее суток с прохождением Луной перигея — ближайшей к Земле точки её орбиты. Пятого ноября эта разница составит 9 часов 10 минут, а 5 декабря — 12 часов 8 минут, поэтому Суперлуние, то есть явление, когда земляне могут видеть самую большую полную Луну, наступит 5 ноября.