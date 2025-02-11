Земля вступает в новую климатическую эру, выяснили ученые

Используя компьютерное моделирование, команда исследователей пришла к выводу, что разовое превышение 1,5°C может служить «ранним предупреждением» о долгосрочном изменении климата. Они полагают, что если 2024 год уже перешагнул этот рубеж, то мир, вероятно, вступил в 20-летний период потепления на уровне 1,5°C.