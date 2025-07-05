Земля Санникова. Как искала неведомую землю полярная экспедиция Эдуарда Толля и при чем здесь Колчак

Поисками русской Арктиды — Земли Санникова — Эдуард Толль «заболел» на острове Котельном. Этот остров входит в архипелаг Новосибирские острова и находится севернее якутского полуострова Кигилях. Именно там в особо ясный день Толль сам увидел на горизонте неизвестную землю. Расспросы о ней дали лишь самую общую информацию. О неизвестной суше русские мореходы знали еще в 1810 году. Тогда ее видел купец и промышленник Яков Санников. Поскольку Санников уже открыл два острова Новосибирского архипелага, не верить ему оснований не было. Вернувшись из экспедиции, Толль решил во что бы то ни стало найти Арктиду.