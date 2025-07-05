Земля Санникова. Как искала неведомую землю полярная экспедиция Эдуарда Толля и при чем здесь Колчак

4 июля 1900 года из Кронштадта на поиски легендарной Земли Санникова отправилась русская полярная экспедиция зоолога Эдуарда Толля. Ученый мечтал открыть необъятную и неизведанную terra incognita (неизвестную землю).
Кем был барон Эдуард фон Толль
К 1900 году Эдуард Толль уже был известным путешественником. Он происходил из эстляндских дворян, окончил университет в Дерпте. Побывал в четырех экспедициях: у берегов Алжира, в Заполярье на Новосибирских островах, в Арктике у мыса Святой Нос и на Шпицбергене.
Поисками русской Арктиды — Земли Санникова — Эдуард Толль «заболел» на острове Котельном. Этот остров входит в архипелаг Новосибирские острова и находится севернее якутского полуострова Кигилях. Именно там в особо ясный день Толль сам увидел на горизонте неизвестную землю. Расспросы о ней дали лишь самую общую информацию. О неизвестной суше русские мореходы знали еще в 1810 году. Тогда ее видел купец и промышленник Яков Санников. Поскольку Санников уже открыл два острова Новосибирского архипелага, не верить ему оснований не было. Вернувшись из экспедиции, Толль решил во что бы то ни стало найти Арктиду.
Подготовка и состав экспедиции
Подготовка к экспедиции началась в 1899 году по инициативе Академии наук. Ее считали важной. Среди целей были не только научные наблюдения, но и картографирование Русского Севера, разведка угольных месторождений. Уголь нужен был как топливо для судов.
Экспедиция была дорогой, и 31 декабря 1899 года император Николай II лично утвердил ее бюджет и согласовал снаряжение.
В идеале «Заря» должна была дойти до Земли Санникова, высадить на нее экспедицию с запасом продовольствия и вернуться за ней через два года.
«Заря» была парусным барком с паровым двигателем. Суда этого типа уже хорошо зарекомендовали себя в Арктике. Подобным судном был «Фрам» знаменитого полярного исследователя Фритьофа Нансена. Картографическое, гидрологическое и магнитометрическое оборудование было заказано на лучших заводах России и Европы.
Поскольку экспедиция преследовала еще и разведку Северного морского пути, командиром «Зари» был назначен военный — лейтенант Николай Коломейцев. Военными моряками была и большая часть экипажа.
Кроме Толля и Коломейцева в экспедицию входили:
лейтенант и будущий адмирал российского флота Александр Колчак. Он выполнял обязанности гидролога, магнитолога, тополога и картографа;
лейтенант Федор Матисен. Он был минералогом, геодезистом, метеорологом и фотографом;
зоолог и палеонтолог Алексей Бялыницкий-Бируля;
математик и астроном Фридрих Зееберг;
врач и бактериолог Герман Вальтер;
геолог Константин Воллосович;
инженер Михаил Бруснев и еще два человека.
Матросов было всего 13, среди них — 2 каюра из поморов.
Проблемы экспедиции
Проблемы начались с самого начала. Почти сразу после выхода шхуну «Заря» пришлось ремонтировать и зайти для этого в Ревель.
В дальнейшем на борту часто возникали конфликты между военными и учеными, в особенности между лейтенантом Коломейцевым и Толлем. Коломейцев считал, что имеет право пороть матросов и, вообще, главный тут он, а не какие-то гражданские. Он даже не пускал Толля в рубку, обвиняя его в том, что тот имеет «черный глаз». То есть каждый раз, когда он поднимается в рубку, случаются неприятности.
Толль, в свою очередь, воспринимал шхуну и ее экипаж как пассажир воспринимает извозчика: тот должен ехать туда, куда ему говорят, и не упрямиться. Дело доходило до ультиматумов, но конфликты сглаживал Александр Колчак, сохранявший со всеми ровные отношения.
Кроме этого, «Заря» так и не встретилась в Югорском заливе с вспомогательным судном поморов с углем.
Маршрут экспедиции Эдуарда Толля
После выхода из Кронштадта шхуна «Заря» обогнула Скандинавию, догрузилась углем в Полярном (тогда — Александровск-на-Мурмане) и прошла вдоль северного побережья в надежде до зимовки пройти восточнее мыса Челюскин — самой северной точки Таймыра. Но на восток шхуну не пустили льды. 22 сентября «Заря» бросила якорь в бухте Колина южнее острова Боневи. Во время зимовки ученые практически заново нанесли на карту полуостров Таймыр. Прежние карты оказались неверны. Весной шхуну покинул лейтенант Коломейцев — он вместе с каюром Степаном Расторгуевым ушел на собачьих упряжках в Дудинку. Официальной целью поездки значилось «для организации складов с углем у острова Диксон и на острове Котельном». Причем Толль настаивал, чтобы склад у Диксона был организован первым.
Это было ошибкой. У Академии наук не нашлось средств на два склада, и на Котельном угля не оказалось, когда он был позарез нужен, а у острова Диксон он остался невостребованным.
Следующая навигация началась только 12 августа 1901 года. Судно сумело обойти Таймыр и острова Новосибирского архипелага и вышло туда, где и должна была находиться легендарная Арктида, или Земля Санникова. Но совершенно мистическим образом «Заря» оказалась на много дней окутана густым туманом. А 29 и 30 августа разразился такой шторм, что от качки в кают-компании перевернуло дубовый стол, а ездовые собаки, находящиеся на палубе, захлебывались в ледяной воде. Когда шторм стих, «Заря» наткнулась на паковые льды и ушла к острову Котельникова. Навигация продлилась всего 25 дней.
Вторая зимовка была сложной. В экспедиции умер бактериолог Герман Вальтер; ее покинули несколько матросов и геолог Воллосович: они ушли на собаках на материк.
В апреле 1902 года Федор Матисен на собаках попытался снова найти остров Санникова, но его не пустила открытая вода.
23 мая Эдуард Толль, Фридрих Зееберг и проводники — эвен Николай Протодьякон и якут Василий Горохов — отправились на все лето обследовать остров Беннетта. Толль планировал, что осенью «Заря» подберет его, а если судно не сможет подойти, то он с товарищами на собаках уйдет к устью Лены.
Навигация 1902 года началась 1 июля. Подорвав сковывающие шхуну льды, экипаж «Зари» сумел вырваться из ледяного плена на острове Котельникова и выйти на свободную воду, но на этом везение закончилось. Подойти к острову Беннетта шхуна не смогла из-за обширных ледяных полей. Она получила многочисленные повреждения, и 25 августа 1902 года офицеры Федор Матисен и Александр Колчак привели ее к устью Лены и посадили на мель в бухте Тикси. Экспедиция была окончена.
Как Колчак пытался спасти Эдуарда Толля
Вызволить членов экспедиции из бухты Тикси помогла богатая иркутская купчиха Анна Громова. Она отправила в Тикси пароход «Лена» и спасла команду «Зари» и все материалы экспедиции.
Весной 1903 года Александр Колчак сумел организовать новую, на этот раз спасательную экспедицию. В нее он набирал исключительно поморов, по возможности холостых. Он все еще надеялся спасти Толля и Зееберга.
Прибывшие по суше к бухте Тикси участники спасательной экспедиции сняли с «Зари» 36-пудовый вельбот и на санях оттащили его к Котельному. Там они дождались таяния льдов и вышли на вельботе к острову Беннетта, где нашли лагерь ученого. Оказалось, что Толль и его товарищи, понадеявшись на «Зарю», потратили летнее время на изучение острова и не сделали никаких запасов. Осенью олени, служившие им пропитанием, ушли с острова. Поэтому Толль и его товарищи решили пробиваться на юг на собаках. Последняя записка Толля сообщала о том, что продуктов у них на 20 дней и все здоровы.
Толль не знал, что в этом месте пройти к материку невозможно даже зимой. Путь исследователям преграждала Великая Сибирская полынья — полоса незамерзающей открытой воды, которая длится от моря Лаптевых до Восточно-Сибирского моря. А когда спасатели обнаружили нетронутые склады с провизией, оставленной для Толля, стало ясно, что их товарищи погибли. Членам экспедиции ничего не оставалось, как забрать дневник Эдуарда Толля, собранную им коллекцию геологических образцов и вернуться на материк.
Научные результаты экспедиции Эдуарда Толля
Позже аналитики будут говорить, что Толля сгубили авансы и обещания, которые он щедро раздавал перед отплытием. Он не мог вернуться назад без ожидаемого результата. Только в 1937 году с помощью авиаразведки станет ясно, что никакой Земли Санникова севернее Новосибирских островов нет. Она могла когда-то существовать, но, скорее всего, как и некоторые Новосибирские острова, состояла из вечной мерзлоты, которая растаяла под ударами океанских волн и погрузилась в пучину. В районе, где Земля Санникова могла, предположительно, находиться, действительно есть большая отмель.
Русская полярная экспедиция 1900−1902 годов собрала огромный пласт научных данных. Наблюдениями Толля, Зееберга, Колчака и других ученых пользовались на протяжении всего XX века. Например, наблюдения Александра Колчака позволили ему сделать вывод о движении льдов всего приполярного региона, что в будущем легло в основу трудов советских ученых. Впрочем, о роли Колчака в науке тогда говорить было не принято.
Научные материалы экспедиции из 20 человек обрабатывали в течение 11 лет, вплоть до начала Первой мировой войны, публикуя их отдельными порциями в издании «Известия» Российской академии наук.
Дневник Эдуарда Толля члены экспедиции передали его супруге Эммелине, и в 1909 году он был издан в Германии отдельной книгой. В СССР его напечатали только в 1959 году.
Майя Новик