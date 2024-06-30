Земля разминулась с опасным астероидом

«Минувшей ночью телескопами сети сопровождался пролет потенциально опасного астероида 2024 МК — относительно крупного небесного камня группы Аполлона, разминувшегося с Землей на расстоянии около 300 тыс км», — говорится в сообщении.
По информации Европейского космического агентства, астероид 2024 MK был замечен 16 июня 2024 года, его размер составляет от 120 до 260 метров.
Всего, по данным NASA, известно более 35 тысяч околоземных объектов, из них порядка десяти тысяч — размером свыше 140 метров. Их считают потенциально опасными. Если вероятность столкновения не нулевая, астероид вносят в особый список. Но в любом случае риск катастрофы чрезвычайно мал.
В списке потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства 1626 объектов. Первую строчку занимает тело с обозначением 2023VD3, которое пролетит на близком расстоянии от Земли в ноябре 2034 года.