Земля разминулась с опасным астероидом

Всего, по данным NASA, известно более 35 тысяч околоземных объектов, из них порядка десяти тысяч — размером свыше 140 метров. Их считают потенциально опасными. Если вероятность столкновения не нулевая, астероид вносят в особый список. Но в любом случае риск катастрофы чрезвычайно мал.