Земля медленно поглощает город с населением 55 000 человек

Ранее в Египте впервые почти за 100 лет нашли новую гробницу фараона. По мнению учёных, она могла принадлежать Тутмосу II, который правил примерно в 1492−1479 годах до нашей эры. Вход в гробницу был обнаружен примерно в 2,4 километра к западу от Долины царей в декабре 2022 года.