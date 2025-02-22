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Земля медленно поглощает город с населением 55 000 человек

В бразильском городе Буритикупу, в котором проживает более 55 тысячи человек, начали проваливаться дома под землю. В последние недели огромные воронки глубиной в несколько метров заставили властей объявить в городе режим ЧС.

Источник: Life.ru

«За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись вплотную к жилым домам», — заявили власти города.

Большие оползни подбираются к окраине города и угрожают около 1,2 тысячи жителей. Дожди медленно размывают почву вот уже около 30 лет, но процесс сейчас ускорился.

Ранее в Египте впервые почти за 100 лет нашли новую гробницу фараона. По мнению учёных, она могла принадлежать Тутмосу II, который правил примерно в 1492−1479 годах до нашей эры. Вход в гробницу был обнаружен примерно в 2,4 километра к западу от Долины царей в декабре 2022 года.