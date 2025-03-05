Депутат Нилов рассказал о новом законопроекте для участников СВО

Один из авторов законопроекта первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов рассказал ВФокусе Mail, на кого ещё могут в будущем распространить право на получение земли. Он напомнил, что в ряде регионов участники СВО уже получают земельные участки, но это инициатива местных властей. Но на практике это выливается обычно в 6 соток, чего недостаточно для комфортабельного проживания. Кроме этого, существует норма, по которой на бесплатную землю могут рассчитывать Герои России или награждённые орденами.