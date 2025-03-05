Депутат Нилов рассказал о новом законопроекте для участников СВО

Желаемый участок должен находится в региональной или муниципальной собственности, сообщает РИА Новости. Законопроект также предусматривает денежную компенсацию за неполученную землю. В случае, если Госдума примет закон, то не только участники СВО смогут обзавестись участком, но и члены семей ветеранов специальной военной операции, а также родственники погибших.
Один из авторов законопроекта первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов рассказал ВФокусе Mail, на кого ещё могут в будущем распространить право на получение земли. Он напомнил, что в ряде регионов участники СВО уже получают земельные участки, но это инициатива местных властей. Но на практике это выливается обычно в 6 соток, чего недостаточно для комфортабельного проживания. Кроме этого, существует норма, по которой на бесплатную землю могут рассчитывать Герои России или награждённые орденами.
Олег Нилов напомнил, что у России есть опыт раздачи земли. Это было реализовано в царские времена. Сегодня же можно получить один гектар на Дальнем Востоке. В предлагаемом законопроекте не прописано количество земли, которое может получить участник СВО. Это должно будет решить правительство.
— У меня возникает вопрос, а если у воина, например, три медали «За отвагу» и другие медали, это чем отличается от подвига того героя, который получил орден? Ничем. Самое главное, что земли огромное количество, — отметил парламентарий.
По его словам, спрос на землю будет и не только под индивидуальное жилищное строительство, но и ведение сельскохозяйственной деятельности. В будущем инициатива по передачи земельных участков может быть распространена не только на военнослужащих и добровольцев, но и на специалистов, уехавших в новые регионы, в том числе волонтёров, которые действительно помогали нашим гражданам и военнослужащим.
Одними из тех, кто действительно может пострадать от принятия законопроекта депутат Нилов назвал владельцев земли, которые продают её за большие деньги.
Сегодня спрос на землю среди ветеранов боевых действий растёт. В Кировском муниципальном районе Ленинградской области на 1 марта 2025 года в очереди стояло 450 человек, подходящих под эту категорию, а 1 августа 2024 года — 320. Здесь минимальный размер участка, который можно получить — 6 соток, а максимальный — 15. Стоит сказать, Кировск находится на берегу Невы, а до Петербурга чуть больше часа езды на машине. Это является показателем, что россияне готовы переехать в частный дом даже вдали от больших городов.