Землетрясения способствуют образованию золотых самородков

Как именно это произошло, ученые пока не могут точно сказать, однако многие исследователи считают, что чистое золото осаждается в виде частиц и самородков при переменах температуры, давления и химического состава этой жидкости. Лузин и его коллеги предложили альтернативную теорию, в основе которой лежит то, что кварц представляет собой природный пьезоэлектрический материал, вырабатывающий электрический ток при разных механических деформациях, в том числе при воздействии сейсмических колебаний.