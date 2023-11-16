Землетрясения 1800-х годов повлияли на современные толчки

Когда происходит землетрясение, афтершоки или повторные толчки (происходящие после основного и меньшие по сравнению с ним) могут продолжать сотрясать местность в течение нескольких дней или лет после того, как произошло первоначальное землетрясение. Они со временем уменьшаются и являются частью процесса восстановления разлома после первоначального сдвига тектонических плит. Хотя афтершоки меньше по силе, чем основной толчок, они все равно могут повредить инфраструктуру и затруднить восстановление после первоначального землетрясения.

В 1800-х годах некоторые из самых сильных подобных явлений в истории США поразили внутренние районы континентальной части Северной Америки. Почти два столетия спустя центральная и восточная часть Соединенных Штатов, возможно, все еще испытывают последствия тех событий, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Регионы вблизи эпицентров этих исторических землетрясений по-прежнему сейсмически активны, поэтому вполне возможно, что некоторые современные землетрясения могут быть долгоживущими афтершоками прошлых.

Однако они также могут являться форшоками — землетрясениями, произошедшими до более сильного сдвига и связанными с ним примерно общим временем и местом. По данным Геологической службы США (USGS), невозможно отличить форшоки от фоновой сейсмичности до тех пор, пока не произойдет более сильное землетрясение, но ученые все же могут различить афтершоки. Таким образом, определение причины современных землетрясений важно для понимания будущего риска стихийных бедствий в этих регионах, даже если текущая сейсмическая активность практически не причиняет ущерба.

Команда сосредоточилась на трех крупнейших исторических землетрясения в новейшей истории Северной Америки. Каждое было отмечено магнитудой 6,5−8,0: землетрясение недалеко от юго-восточного Квебека (Канада) в 1663 году, серии землетрясений возле границы Миссури и Кентукки с 1811 по 1812 год и землетрясение в Чарльстоне (Южная Каролина) в 1886 году. Чтобы выяснить, являются ли некоторые из сегодняшних землетрясений долгоживущими афтершоками, команде сначала нужно было определить, на каких современных землетрясениях сосредоточить свои усилия.

По данным Геологической службы США, афтершоки происходят недалеко от эпицентра первоначального землетрясения и до того, как уровень фоновой сейсмичности возобновился. Таким образом, ученые смогли использовать фоновую сейсмичность региона и местоположение землетрясения, чтобы связать землетрясение с основным толчком. Исследование показало, что последовательность афтершоков 1663 года закончилась, и современная сейсмичность в этом районе не связана со старым землетрясением. Однако два других исторических события могут вызвать толчки спустя столетия.

Рядом с границей Миссури и Кентукки исследователи обнаружили, что около 30% всех землетрясений с 1980 по 2016 год, вероятно, были афтершоками крупных землетрясений, произошедших в этом районе между 1811 и 1812 годами. А в Чарльстоне команда зафиксировала около 16% современных землетрясений, которые, предположительно, были повторными толчками землетрясения 1886 года. Таким образом, современная сейсмичность в этих регионах, вероятно, связана как с афтершоками, так и с фоновой сейсмичностью.

Исследование показало, что фоновая сейсмичность является основной причиной землетрясений во всех трех исследуемых регионах, что может быть признаком продолжающегося нарастания напряжений. Последствия повторных толчков со временем ослабевают, но накопление напряжения может привести к более сильным землетрясениям в будущем. При этом некоторые разломы могут распространяться, не создавая напряжения.

Недавно ученые раскрыли связь между изменением уровня моря из-за глобального потепления и увеличением риска землетрясений.

Олеся Маевская