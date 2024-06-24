Землетрясение изменило русло Ганга 2500 лет назад

Иногда реки текут вспять, иногда пересыхают, а иногда просто меняют курс. Как недавно выяснили геологи, Ганг, одна из крупнейших рек на планете, отделяющая индийский полуостров от континента, не всегда текла там, где течет сейчас.
2500 лет грандиозное землетрясение радикально изменило курс главной индийской реки. Сайт IFLScience поясняет, почему это важно: мы впервые получили доказательства, что землетрясения могут подобным образом влиять на реки, тем более на такие огромные.
Длина Ганга сегодня — 2 575 километров. Он стекает с предгорий Гималаев и впадает в Бенгальский залив, отделяющий Индию от Индокитая. Бассейн Ганга — второй по величине после Амазонки. Тем не менее, даже такой грандиозный водный массив может менять свое русло: из-за эрозии одни берега размываются, а почва, смытая вверх по течению, может напротив, создать запруду ближе к устью.
Обычно на любые перемены, которые может заметить глаз, требуются десятки лет, но новое исследование показало, что это не так. Фотографии со спутников помогли ученым установить, что прежнее русло Ганга находилось от нынешнего в ста километрах.
В 2018 году ученые обнаружили на этих снимках как будто бы выстроенные в линию песчаные вулканы — сейсмиты. Такие вулканы выбрасывают в воздух сквозь верхние слои грязи струи песка, и обычно появляются после землетрясений. Обнаруженные вулканы имели схожие свойства, что указывало на то, что появились они тоже одновременно. Химический анализ показал, что вулканы возникли 2500 лет назад — ученые полагают, что тогда в этой местности произошло землетрясение в 7 или 8 магнитуд, которое изменило окружающий ландшафт.
Само землетрясение, вероятно, возникло из-за столкновения сейсмических плит. Океаническая плита сталкивается с континентальной как раз под Бангладеш, Мьянмой и северо-восточной Индией, примерно по течению Ганга. По другой версии, причиной могли стать разломы у подножий Гималаев, возникшие в результате другого землетрясения.
Ученым до сих пор трудно предсказывать землетрясения, и новое открытие, надеются авторы статьи, поможет лучше понять причины их возникновения — а еще напоминает, что мир, каким его видим мы сегодня, еще недавно мог выглядеть совершенно иначе.
Впрочем, один источник современных землетрясений ученым предсказать нетрудно: слабые толчки сопровождают почти каждый концерт певицы Тейлор Свифт из-за большого числа фанатов, которые стекаются ее послушать. Рассказываем про музыкально-геологический феномен в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич