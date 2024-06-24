Землетрясение изменило русло Ганга 2500 лет назад

В 2018 году ученые обнаружили на этих снимках как будто бы выстроенные в линию песчаные вулканы — сейсмиты. Такие вулканы выбрасывают в воздух сквозь верхние слои грязи струи песка, и обычно появляются после землетрясений. Обнаруженные вулканы имели схожие свойства, что указывало на то, что появились они тоже одновременно. Химический анализ показал, что вулканы возникли 2500 лет назад — ученые полагают, что тогда в этой местности произошло землетрясение в 7 или 8 магнитуд, которое изменило окружающий ландшафт.