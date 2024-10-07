Зеленый, красный или желтый: какой перец полезнее

В России традиционно выращивается стручковый перец, который также называют болгарским и сладким, так как в нем отсутствует капсаицин. Это вещество придает жгучий вкус перцу чили.
Какой перец полезнее и почему, рассказали в Роскачестве.
Какой перец полезнее
По словам врача-терапевта Галины Емельяновой, все перцы полезны. В одних преобладают одни витамины и минералы, в то время как в других — другие. Тем не менее, именно красный перец содержит наибольшее количество полезных для человека веществ.
В красном перце максимальная концентрация каротиноидов — они придают алый оттенок, а также витамина А.
В желтом перце содержится больше всего витамина С, а зеленый насыщен кремнием, кобальтом, витамином С и В6. «Примерно одинаково содержание калия, кобальта, молибдена; везде понемногу железа, фосфора, цинка», — добавила Емельянова.
Какой перец подходит для кулинарии
С точки зрения пользы, тепловую обработку лучше всего выдерживает красный перец. Дело в том, что бета-каротин не разрушается при высоких температурах, его усвояемость повышается.
В красном перце также содержится ликопин, биодоступность которого также повышается после нагревания.
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