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Зеленый, красный или желтый: какой перец полезнее

Как различается состав перцев разных видов, какие из них больше подходят для готовки и есть ли польза в сушеном перце? Выясняем с помощью эксперта Роскачества.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В России традиционно выращивается стручковый перец, который также называют болгарским и сладким, так как в нем отсутствует капсаицин. Это вещество придает жгучий вкус перцу чили.

Какой перец полезнее и почему, рассказали в Роскачестве.

Какой перец полезнее

По словам врача-терапевта Галины Емельяновой, все перцы полезны. В одних преобладают одни витамины и минералы, в то время как в других — другие. Тем не менее, именно красный перец содержит наибольшее количество полезных для человека веществ.

В красном перце максимальная концентрация каротиноидов — они придают алый оттенок, а также витамина А.

В желтом перце содержится больше всего витамина С, а зеленый насыщен кремнием, кобальтом, витамином С и В6. «Примерно одинаково содержание калия, кобальта, молибдена; везде понемногу железа, фосфора, цинка», — добавила Емельянова.

Какой перец подходит для кулинарии

С точки зрения пользы, тепловую обработку лучше всего выдерживает красный перец. Дело в том, что бета-каротин не разрушается при высоких температурах, его усвояемость повышается.

В красном перце также содержится ликопин, биодоступность которого также повышается после нагревания.

Ранее эксперты рассказали, чем полезны фермерские продукты.