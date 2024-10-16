Зеленый и бодрящий. Как приготовить матча-латте в домашних условиях

Матча — чай недешевый, и делать ее достаточно сложно. Поэтому в наших магазинах можно купить подделки. Некоторые производители вместо премиум матчи продают порошок из низкосортного китайского или вьетнамского чая. Выдать подделку за премиальный чай не так трудно: по внешним признакам их можно отличить только по помолу. В матче низкого качества не такой тонкий помол: в нем попадаются остатки стеблей и листьев. Но опираться на этот признак при выборе чая нельзя. Подделка тоже может быть тонкого помола.