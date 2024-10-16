Зеленый и бодрящий. Как приготовить матча-латте в домашних условиях

Осенью очень хочется выпить что-то согревающее и бодрящее. Поэтому кофе становится так популярен, особенно согревающие молочные напитки на его основе. Но не всегда хочется пить кофе, иногда нужно разнообразить свое бодрящее меню. Альтернатива — напитки на основе матчи, зеленого японского чая. О том, что матча бодрит не хуже кофе, рассказал Алексей Кабанов, диетолог-консультант и замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» РИА Новости.
Матча содержит хлорофилл (природный детокс), белки, минеральные вещества (железо, кальций), клетчатку, а также витамины А, С. «Такой комплекс витаминов и полезных веществ благотворно влияет на организм, очищая печень и улучшая работу ЖКТ», — отметил эксперт.
Сейчас в кофейнях стал популярен матча-латте, заваривают матча-эспрессо — отличный бодрящий напиток. Но можно купить матчу и делать разные напитки дома. Как выбрать и приготовить чай матча дома, aif.ru рассказал Владислав Кистаев, бренд-шеф японских бистро J"PAN:
Матча — чай недешевый, и делать ее достаточно сложно. Поэтому в наших магазинах можно купить подделки. Некоторые производители вместо премиум матчи продают порошок из низкосортного китайского или вьетнамского чая. Выдать подделку за премиальный чай не так трудно: по внешним признакам их можно отличить только по помолу. В матче низкого качества не такой тонкий помол: в нем попадаются остатки стеблей и листьев. Но опираться на этот признак при выборе чая нельзя. Подделка тоже может быть тонкого помола.
Мы должны смотреть в общем на внешний вид чая, аромат, текстуру.
Аромат качественной матчи должен укладываться в ароматическую палитру от «весенней свежести» до «травяных» нот. Также могут присутствовать морские или йодистые оттенки. Запах сена или печи говорит о том, что чай неправильно хранили или нарушили технологию производства. Вкус должен быть свежим, плотным, бархатистым со сладкими сливочными нотами.
Текстура чая — однородная. Недобросовестные производители перемалывают листья со стеблями и прожилками, такой чай будет хрустеть и оставаться на зубах, как будто в составе есть песок.
Какой должна быть правильно заваренная матча?
Настоящий чай матча всегда равномерен по консистенции. Все частицы в нем одного размера. Цвет настоя — изумрудный. В напитке низкого качества на поверхность всплывут частицы, которые будут отличаться по цвету и размеру. Еще они могут осесть на дно, и тогда в пиале можно увидеть неравномерный осадок. Хорошая матча пенится. В порошок перемалывают только чай с высоким содержанием сапонинов — веществ, которые отвечают за появление пены.
Как правильно хранить матчу?
Важно хранить матчу в прохладе. Можно и в холодильнике, но не в открытом зип-пакете: внутри может образоваться конденсат, который испортит чай. Нельзя хранить матчу в стекле: она выцветает и теряет свои полезные свойства. Обычно чай хранят в герметичных железных банках — нацумеканах.
Что нужно для заваривания матчи?
В идеале — бамбуковый венчик (часен). Если его нет, можно использовать ручной капучинатор. Также нужна глиняная пиала тяван, в которой «взбивают» напиток. Можно подобрать и другую посуду, но она должна быть достаточно глубокой, гладкой внутри, не слишком легкой и не слишком тяжелой. Подойдет и простая кружка, но такая, где венчик будет двигаться свободно.
Как показывает практика, этих двух предметов достаточно. Хотя существует специальная бамбуковая ложка (тясяку), отмеряющая вес, а также сито (фуруи), просеивающее перед приготовлением пудру матчи.
Как правильно заваривать матчу?
Первым делом нужно согреть чашу: сполоснуть горячей водой и вытереть насухо — чай не должен вступать в реакцию с жидкостью преждевременно. Это очень важно, иначе происходит моментальный старт экстракции, и проконтролировать дальше вкус не получится.
Необходимо положить матчу в чашку. Для слабой концентрации — «усутя» — понадобится 2 г чая и 70 мл воды, для крепкой матчи — «койтя» — 4 г чая и 40 мл воды. Если залить ее кипятком, будет сильно горчить: вода должна быть 80−85 градусов.
Далее понадобится бамбуковый венчик. Ручной капучинатор будет хуже, он не создаст нужного эффекта: взобьется лишь верхний слой напитка, а часть чая останется на дне.
Взбивать матчу нужно интенсивно W-образными движениями, 10−15 секунд до образования густой мелкодисперсной пены.
Простой способ заваривания
Еще один интересный способ — это обычное механическое встряхивание, когда воду с чаем наливают, например, в герметичную термокружку и энергично трясут.
Как надо пить матчу
Медленно. Она стимулирует процессы концентрации внимания и улучшает восприятие, дарит мягкую длительную бодрость (совсем не такую как от эспрессо), поднимает настроение.
Как сделать матча-латте?
Сначала делаем матча-эспрессо: 2 грамма чая на 45−50 мл горячей воды. Потом в эту заготовку добавляем взбитое теплое (60 градусов) молока. Его можно взбить в кофемашине, можно использовать ручной капучинатор. А можно также взять френч-пресс и взбить молоко в нем.
Также можно сразу соединить сухую матчу с подогретым молоком. Сначала 2 г чая заливаем 50 мл горячего молока, взбиваем, а затем вливаем оставшиеся 250 мл молока.
Что можно добавить к чаю матча
Матча очень хорошо сочетается со всевозможными тониками. И чем необычнее тоник, тем более интересное сочетание можно получить. Мне нравится добавлять березовый тоник. Также чай хорошо сочетается со всем, что имеет тропические корни: манго, маракуйя, кокос, помело, папайя. Можно экспериментировать как с соками, сиропами, так и с пюре. Классическое молоко — всегда беспроигрышный вариант, но лучше взять безлактозное, так как оно дает легкую фруктовую сладость.