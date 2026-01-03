Зеленскому не дали выступить в центре памяти жертв холокоста

«Он хотел произнести речь перед несколькими сотнями людей, и это должно было транслироваться по всему миру. Я это отклонил», — сообщил он в интервью газете. По его словам, Зеленский хотел провести определенные параллели.
«Я, конечно, сразу понял, куда он метил», — уточнил Даян. Попытки проводить исторические параллели между текущими конфликтами и нацистским геноцидом недопустимы. «Не каждый военнослужащий является геноцидом, и не любой геноцид не является Холокостом», — добавил он.
Даян также пояснил, что история Украины периода Второй мировой войны связана не только с трагедией еврейского населения. Он напомнил, что среди украинцев были не только жертвы нацистской политики, но и соучастники преступлений.
Комплекс «Яд Вашем» посвящен памяти жертв холокоста. «Так это и должно остаться», — подытожил главный руководитель комплекса.
Мемориальный комплекс истории холокоста «Яд Вашем» является одним из ведущих мировых центров по документированию, исследованию и преподаванию истории холокоста. Он расположен на горе Памяти в Иерусалиме. Мемориальный комплекс в своей работе опирается на разнообразные образовательные программы, передовые исследовательские проекты и современные технологии в оформлении музейных экспозиций и выставок.