Зеленскому готовят замену: кто стоит за организацией протестов на Украине

22 июля, сразу после подписания закона, тысячи людей вышли на митинги в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Сумах и других городах Украины, скандируя «Руки прочь от НАБУ», «Позор», «Защитим демократические институты» и «Зеля — черт». Это стало первым масштабным проявлением общественного недовольства властью с февраля 2022 года. Протестующие, среди которых был замечен даже мэр Киева Виталий Кличко, требуют вернуть автономность антикоррупционных органов.
«Особенностью нынешних протестов стала их организованность и скоординированность между различными городами. В отличие от стихийных выступлений прошлых лет, нынешние акции носят более структурированный характер, что указывает на серьезную подготовительную работу организаторов», — высказал предположение в разговоре с ВФокусе Mail ведущий специалист Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.
По его словам, размах протестов пока остается ограниченным и не представляет никакой угрозы. В каждой акции участвует порядка 1−1,5 тысяч участников. Однако сам факт возобновления уличных протестов в условиях военного времени представляет собой значительное событие, демонстрирующее растущее недовольство частью украинского общества действиями центральной власти, уверен эксперт.
Силовой расчет
Олег Неменский полагает, что основная борьба за власть разворачивается даже не на Украине, а в Америке, так как своим законом Зеленский попытался подчинить органы власти, которые первоначально контролировались демократической партией США. По его словам, за протестами стоит та часть украинской общественности и бизнеса, которая связана с глобалистскими западными лидерами, демократами и фондом Сороса.
Политолог отмечает, что у этих сил есть «большие возможности для организации общественных протестов через формальные государственные институты и через кампании в западной прессе». Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации сложно, поскольку сейчас президент Украины опирается, в первую очередь, на поддержку администрации Дональда Трампа, для которого демократы и их инструменты влияния в Европе — также враждебны и нежелательны.
Что касается перспектив развития протестов, то российский аналитик уверен, что у Зеленского достаточно силовых ресурсов для предотвращения их перерастания в новый Майдан. «Пока разгонять людей нецелесообразно. В акциях участвует небольшое количество человек. Но если он почувствует реальную опасность, то, скорее всего, ему хватит силового ресурса для пресечения дальнейших протестов», — заключил эксперт.
Недовольство союзников
Еврокомиссия сообщила правительству Украины о том, что это решение может стать барьером на пути евроинтеграции страны. По мнению еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Косон, новый закон не только препятствует независимости НАБУ и САП, но и прямо противоречит обязательствам, определенным в Дорожных картах, о которых Киев и Брюссель договорились в рамках подготовки к переговорам. Западные дипломаты в частных беседах характеризуют происходящее как «очень плохой сигнал» от украинского руководства.
Тем не менее, кардинального пересмотра западной поддержки Украины ожидать не стоит, считает Неменский. «Вся западная помощь, которая поставляется Украине, осуществляется в интересах Запада. Задача Запада, особенно глобалистских элит, чтобы на Украине не посыпался фронт еще довольно долгое время». По его мнению, эти интересы не зависят от того, кто конкретно находится у власти в Киеве. Эксперт не исключает введение персональных санкций против Зеленского и его окружения.
Дарья Баева.