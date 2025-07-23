Зеленскому готовят замену: кто стоит за организацией протестов на Украине

Тем не менее, кардинального пересмотра западной поддержки Украины ожидать не стоит, считает Неменский. «Вся западная помощь, которая поставляется Украине, осуществляется в интересах Запада. Задача Запада, особенно глобалистских элит, чтобы на Украине не посыпался фронт еще довольно долгое время». По его мнению, эти интересы не зависят от того, кто конкретно находится у власти в Киеве. Эксперт не исключает введение персональных санкций против Зеленского и его окружения.