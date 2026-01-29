Зеленского уличили в подготовке побега с Украины после завершения конфликта

Аналитик уточнил, что за период конфликта два миллиона украинских солдат не пережили военные действия, пропали без вести или получили необратимые увечья. Он также отметил, что Зеленский при этом рассчитывает жить за границей на «миллиарды долларов», с которыми сбежит.